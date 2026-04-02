В Антрактиде испытывают топливо будущего 0 250

Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Остров Сейнт-Джордж - место испытаний.

Остров Сейнт-Джордж - место испытаний.

Ледовый континент становится естественной лабораторией для проверки чистых энергетических технологий.

Делегация представителей Чили и Европейского союза посетила антарктическую исследовательскую станцию «Профессор Хулио Эскудеро» на острове Кинг-Джордж, которой управляет Чилийский антарктический институт. Там участникам показали, как продвигается пилотный проект по созданию энергетической инфраструктуры на основе возобновляемого водорода – водорода, который получают с помощью энергии ветра или солнца без выбросов углекислого газа. Такой источник энергии рассматривают как замену дизельному топливу в удаленных районах, где трудно обеспечить стабильные поставки топлива. Его задача – проверить, как гибридные энергетические системы работают в одном из самых суровых мест на планете.

Директор Чилийского антарктического института (Chilean Antarctic Institute, INACH) Хино Касасса сообщил, что на проектирование пилотной установки по производству зелёного водорода выделили около 200 миллионов чилийских песо (около 213 тыс. долларов США). Средства предоставили Германское общество по международному сотрудничеству и Европейский союз. По его словам, одна из главных сложностей связана со строительством на вечномерзлых грунтах Антарктиды, где любые инженерные работы требуют особого подхода.

«Проверка энергетических систем на основе возобновляемого водорода в экстремальных условиях Антарктиды даёт ценные знания для планирования энергетической инфраструктуры в изолированных районах по всему миру», – отметил руководитель энергетического направления GIZ в Чили Хавьер Ортис де Суньига.

«Этот визит способствует научно-технологическому сотрудничеству между Европейским союзом и Чили, продвижению зелёного перехода и выполнению международных обязательств в сфере сохранения биоразнообразия, включая Конвенцию о сохранении морских живых ресурсов Антарктики», – рассказала заместитель главы миссии делегации Европейского союза в Чили Мерседес Родригес Сарро.

Таким образом, Антарктида становится естественной лабораторией для проверки чистых энергетических технологий. Одновременно проект показывает, насколько важным остаётся международное сотрудничество при поиске решений для глобальных энергетических вызовов.

#экология #энергетика #технологии #Чили #Антарктида #водород
