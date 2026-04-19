Министр Доротея Бер объявила о смелых планах Германии: страна намерена опередить европейских конкурентов и отправить своего астронавта к Луне, возможно, уже к 2028 году!

В субботу, 18 апреля, министр исследований, технологий и космоса Германии Доротея Бер (Dorothee Bär) сделала сенсационное заявление в подкасте издания Politico: первым европейским астронавтом, который отправится к Луне, станет представитель Германии. На эту почетную роль сейчас рассматриваются два выдающихся кандидата.Это 49-летний ученый, геофизик, вулканолог и опытный астронавт Александер Герст (Alexander Gerst), а также 56-летний астронавт и инженер Маттиас Маурер (Matthias Maurer), известный своим участием в миссии SpaceX Crew-3.

Напряженные переговоры и амбициозные сроки

Доротея Бер не скрывает, что путь к этому решению был непростым. Она упомянула о сложных и порой напряженных переговорах с Европейским космическим агентством (ЕКА), ведь на участие в столь престижной миссии активно претендовали и другие европейские космические державы, такие как Франция и Италия.Министр Бер считает 2028 год вполне реалистичным сроком для осуществления этой грандиозной лунной миссии.

Планы NASA по возвращению на Луну

Интересно, что американское космическое агентство NASA также нацелено на 2028 год для своего следующего исторического шага. Они планируют осуществить пилотируемую посадку на Луну, что станет первым подобным событием с далекого 1972 года.Это совпадение сроков может означать захватывающее десятилетие для освоения космоса.