Новое исследование предполагает, что миллиарды жизнеспособных земных клеток могли совершить невероятное путешествие на Венеру, кардинально меняя наше представление о потенциальной жизни в ее загадочных облаках.

Панспермия, интригующая теория, утверждает, что жизнь способна путешествовать по просторам космоса, переносясь на астероидах, кометах и других космических объектах. Когда на одной планете зарождаются "строительные блоки" жизни, мощные столкновения могут выбрасывать частицы ее поверхности прямо в космос, становясь "семенами" для других миров.

Долгие годы ученые активно обсуждали вероятность такого обмена между Землей и Марсом, в обоих направлениях. Однако недавние жаркие дискуссии о возможном существовании микробной жизни в плотных венерианских облаках значительно расширили этот диалог, включив в него межпланетный перенос между Венерой, Землей и Марсом.

Загадка венерианской жизни

На недавней Конференции по лунным и планетарным наукам 2026 года (LPSC) команда исследователей из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и Сандийских национальных лабораторий представила свои глубокие изыскания по этой смелой гипотезе. Они использовали "Уравнение жизни Венеры" (VLE), разработанное Ноамом Изенбергом с коллегами в 2021 году.

Моделирование, проведенное этой группой, предсказывает удивительное: жизнь вполне может существовать в облаках Венеры как минимум несколько дней в столетие, и этому способствуют материалы, выброшенные с Земли. Подобно знаменитому уравнению Дрейка, VLE разбивает общую вероятность существования жизни на несколько ключевых факторов.

Математическая формула Уравнения жизни Венеры (VLE) выглядит так: L = O x R x C.Здесь L обозначает вероятность существования жизни в настоящее время (от 0 до 1, где 0 – полное отсутствие шансов, а 1 – абсолютная уверенность). O – это шанс зарождения жизни и ее успешного закрепления на Венере.R представляет устойчивость биосферы, ее способность существовать и адаптироваться к изменениям, а C – непрерывность, то есть вероятность сохранения пригодных для жизни условий до наших дней.

Выживание в космическом путешествии

Применяя эту структуру, исследователи первым делом изучили, как любой органический материал, независимо от его происхождения, должен был бы пережить опасное путешествие сквозь космос. Помимо мощного удара и травматического шока, его поджидают интенсивное тепло, экстремальные температуры, смертоносная радиация и безжалостный вакуум космического пространства.

К счастью, как компьютерное моделирование, так и анализ метеоритов, найденных на нашей планете, убедительно доказывают, что органические вещества вполне способны выдержать как выброс с поверхности, так и последующий межпланетный перенос.

Добравшись до Венеры, органический материал должен быть рассеян непосредственно в ее облаках или над ними, чтобы иметь хоть какой-то шанс на выживание. С учетом этого важнейшего фактора, команда сосредоточила свои расчеты на поведении болидов – ярких метеоров – при вхождении в венерианскую атмосферу.

Они учитывали абляцию, взрыв и последующую фрагментацию болидов на мельчайшие частицы, способные парить в облаках. Для моделирования этого процесса ученые применили так называемую "модель блина" – широко используемый полуаналитический метод, который превосходно описывает процесс фрагментации болида при его прохождении через атмосферу.

Когда болид эффектно взрывается в атмосфере, создавая "воздушный взрыв", аэродинамическое сопротивление стремительно разносит его фрагменты в горизонтальном направлении. Это создает характерный "блин" из рассеянного материала, который исследователи образно называют "клетками".

Используя эту "модель блина" и данные предыдущих работ для определения значений первых двух параметров, команда тщательно подсчитала общее число болидов, которые могли быть доставлены в облака Венеры как с Земли, так и с Марса. На основе этих расчетов они обнаружили нечто поразительное: сотни миллиардов "клеток" могли быть перенесены с Земли в венерианские облака, и при этом сотни миллионов из них вполне могли сохранить свою жизнеспособность!

Невероятные цифры и перспективы

Однако, согласно наиболее точной оценке, полученной их моделью, в облаках Венеры ежегодно рассеивается около 100 таких "клеток". А за последний миллиард лет с Земли на Венеру могло быть перенесено целых 20 миллиардов клеток!

Хотя исследователи честно признают, что их модель не охватывает все тонкости взаимодействия болида с атмосферой, и каждый параметр VLE, подобно уравнению Дрейка, несет в себе значительную неопределенность, она однозначно демонстрирует возможность панспермии между Землей и Венерой.Следовательно, если будущие астробиологические миссии действительно обнаружат признаки жизни в загадочных облаках Венеры, существует реальная вероятность того, что эта жизнь зародилась на Земле и совершила невероятное космическое путешествие.