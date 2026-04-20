Масштабные сокращения в Snap

Компания Snap, владелец популярного приложения Snapchat, провела значительные кадровые изменения. Около 1000 сотрудников, что составляет 16% от общего штата, были уволены, а более 300 открытых вакансий заморожены. Генеральный директор Эван Шпигель откровенно заявил, что основной причиной этих сокращений стал стремительный прогресс в сфере искусственного интеллекта.

Эти меры позволят Snap сэкономить более 500 миллионов долларов в год уже ко второй половине 2026 года. При этом компания понесет разовые расходы на компенсации в размере от 95 до 130 миллионов долларов.

ИИ как драйвер эффективности

"Мы уже видели, как малые команды с помощью ИИ-инструментов добиваются значимого прогресса в нескольких важных направлениях", — подчеркнул Шпигель. Он сразу же указал на конкретные области, где ИИ демонстрирует свою мощь: это подписка Snapchat+, рекламная платформа и инфраструктура облегченной версии Snap Lite.

По его мнению, развитие искусственного интеллекта "позволяет командам сокращать рутинную работу, ускоряться и лучше обслуживать аудиторию, партнёров и рекламодателей". Это открывает новые возможности для оптимизации рабочих процессов.

Реакция рынка и финансовые перспективы

Финансовые рынки позитивно отреагировали на новость: акции SNAP подскочили более чем на 8% по итогам торговой сессии 15 апреля. Аналитики из BMO Capital и Citi оперативно повысили целевые показатели по бумагам компании.

Энтузиазм инвесторов вполне объясним, ведь за всю свою историю Snap ни разу не смогла выйти на годовую чистую прибыль. Это решение воспринимается как шаг к долгожданной финансовой стабильности.

Отмененная сделка и оптимистичный прогноз

Тем временем, ранее заключенная в ноябре 2025 года сделка с компанией Perplexity на 400 миллионов долларов (наличными и акциями) была отменена. По условиям соглашения, Perplexity должна была интегрировать свой поисковый ИИ-движок прямо в Snapchat.

Эта сделка обещала Snap значительную выручку, около 7% от доходов за 2025 год, и укрепила бы репутацию компании как "AI-first" социальной сети.

На фоне массовых увольнений Snap также скорректировал свой финансовый прогноз на первый квартал в более оптимистичном ключе. Ожидаемая выручка теперь составляет 1,529 миллиарда долларов, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Прогнозируемая скорректированная EBITDA достигает около 233 миллионов долларов.

Инвестиции в AR-очки и будущее

Ранее в текущем году компания Snap претерпела структурные изменения, разделившись на две части. Основной бизнес, связанный с социальной сетью, был отделен от дочерней компании Specs Inc., которая занимается проектом AR-очков.

На разработку этих инновационных очков Snap уже инвестировала более 3,5 миллиарда долларов и ежегодно тратит около 500 миллионов долларов. По слухам, часть средств, сэкономленных благодаря сокращению персонала, будет направлена именно на развитие Specs.

Snap в ряду технологических лидеров

Своими действиями Snap присоединилась к ряду технологических гигантов, таких как Meta, Oracle, Amazon, Uber, Block, Salesforce и IBM. Эти компании в течение последнего года уже проводили сокращения штата, объясняя их повышением эффективности благодаря искусственному интеллекту.

Однако Snap выделяется своей исключительной прямотой и конкретикой формулировок. В официальных документах SEC компания не просто ссылается на общую "эффективность от ИИ", а детально перечисляет, в каких именно областях небольшие команды, вооруженные ИИ, заменили более крупные.

Ближайшей важной датой для инвесторов станет 6 мая, когда будет опубликован полный отчет за первый квартал. Именно тогда станет ясно, насколько реальны обещанные компанией финансовые сбережения.

Сотрудники, уволенные в США, получат достойную поддержку: четыре месяца компенсации, медицинскую страховку и помощь в поиске новой работы.