Ученые из Китая представили уникальную технологию беспроводной передачи энергии, позволяющую беспилотным летательным аппаратам оставаться в воздухе длительное время благодаря микроволновому излучателю, питающему антенную решетку на БПЛА.

Китайские исследователи успешно представили инновационную систему беспроводной передачи энергии, которая позволяет дронам оставаться в воздухе без подзарядки. Эта технология, разработанная учеными Университета Сиань и описанная в South China Morning Post, использует наземный микроволновый излучатель для питания антенной решетки на БПЛА.

В ходе испытаний мобильная версия системы продемонстрировала впечатляющие результаты, удерживая беспилотники в воздухе до 3,1 часа на высоте 15 метров. Это открывает новые горизонты для применения беспилотных технологий.

Одной из главных трудностей, с которой столкнулась команда, было обеспечение точного совмещения между излучателем и летящим дроном. Для решения этой задачи инженеры интегрировали в систему несколько ключевых технологий: GPS-позиционирование, динамическое слежение и современные бортовые системы управления полетом.

Некоторые аналитики уже успели сравнить эту футуристическую концепцию с "наземным авианосцем", что подчеркивает ее потенциал. Они предполагают, что подобные системы значительно расширят оперативные возможности наземных войск, обеспечивая непрерывное наблюдение, поддержку воздушных атак и эффективное ведение радиоэлектронной борьбы.