Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китайские инженеры разработали революционную систему для беспрерывного полета дронов 1 383

Техно
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китайские инженеры разработали революционную систему для беспрерывного полета дронов

Ученые из Китая представили уникальную технологию беспроводной передачи энергии, позволяющую беспилотным летательным аппаратам оставаться в воздухе длительное время благодаря микроволновому излучателю, питающему антенную решетку на БПЛА.

Китайские исследователи успешно представили инновационную систему беспроводной передачи энергии, которая позволяет дронам оставаться в воздухе без подзарядки. Эта технология, разработанная учеными Университета Сиань и описанная в South China Morning Post, использует наземный микроволновый излучатель для питания антенной решетки на БПЛА.

В ходе испытаний мобильная версия системы продемонстрировала впечатляющие результаты, удерживая беспилотники в воздухе до 3,1 часа на высоте 15 метров. Это открывает новые горизонты для применения беспилотных технологий.

Одной из главных трудностей, с которой столкнулась команда, было обеспечение точного совмещения между излучателем и летящим дроном. Для решения этой задачи инженеры интегрировали в систему несколько ключевых технологий: GPS-позиционирование, динамическое слежение и современные бортовые системы управления полетом.

Некоторые аналитики уже успели сравнить эту футуристическую концепцию с "наземным авианосцем", что подчеркивает ее потенциал. Они предполагают, что подобные системы значительно расширят оперативные возможности наземных войск, обеспечивая непрерывное наблюдение, поддержку воздушных атак и эффективное ведение радиоэлектронной борьбы.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Hyundai заменит людей роботами: на заводах появятся 25 тысяч гуманоидов Atlas
Изображение к статье: Прогрессивная Мальта.
Изображение к статье: Эмбрион в космосе
Изображение к статье: Женщина в ноутбуком

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео