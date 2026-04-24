На пути к коммерциализации

Южнокорейская компания Samsung Heavy Industries (SHI) объявила о значительном прорыве: её проект 50-мегаваттного плавучего дата-центра (FDC) получил принципиальное одобрение (AiP) от авторитетных классификационных обществ ABS и Lloyd’s Register. Это событие является ключевым шагом на пути к коммерческому запуску этой новаторской концепции, которую компания видит как один из будущих столпов цифровой инфраструктуры.

Ответ на растущие потребности

В Samsung Heavy уверены, что спрос на подобные решения будет стремительно расти, особенно на фоне бурного развития технологий искусственного интеллекта. Эти технологии требуют всё больше вычислительных мощностей, значительных объёмов энергии и эффективных систем охлаждения. Плавучий дата-центр предлагает элегантное решение проблем, с которыми сталкиваются наземные объекты, таких как поиск подходящих площадок, сложности с подключением к электросетям и обеспечение оптимального охлаждения оборудования.

Инновации в конструкции и преимущества

Платформа FDC базируется на стандартизированном судостроительном процессе, что позволяет одновременно вести проектирование, производство и интеграцию всех необходимых систем. По расчётам компании, такой подход значительно сократит сроки строительства по сравнению с традиционными наземными дата-центрами. Более того, плавучий формат обеспечивает независимость от береговой инфраструктуры благодаря встроенным системам собственной генерации энергии.

Стратегические партнёрства и планы

Для успешного продвижения своего амбициозного проекта Samsung Heavy уже заключила меморандумы о взаимопонимании с технологическим гигантом ABB и американской компанией Mousterian, специализирующейся на плавучей и прибрежной инфраструктуре дата-центров. В Соединённых Штатах компания планирует развивать FDC совместно с местными партнёрами, чтобы эффективно выстроить систему электроснабжения и пройти все необходимые регуляторные согласования.

Новое видение цифровой инфраструктуры

В Samsung Heavy подчёркивают, что FDC — это гораздо больше, чем просто очередной инженерный проект. Это смелая попытка перенести передовые судостроительные технологии в сферу цифровой инфраструктуры, создавая совершенно новый бизнес на пересечении энергетики, судостроения и высокопроизводительных вычислений для ИИ.