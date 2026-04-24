Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Инновация от Samsung: плавучий дата-центр на 50 МВт, напоминающий круизный лайнер

Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инновация от Samsung: плавучий дата-центр на 50 МВт, напоминающий круизный лайнер

Samsung Heavy Industries получила одобрение на свой уникальный плавучий дата-центр, способный самостоятельно генерировать энергию и стать основой цифровой инфраструктуры будущего.

На пути к коммерциализации

Южнокорейская компания Samsung Heavy Industries (SHI) объявила о значительном прорыве: её проект 50-мегаваттного плавучего дата-центра (FDC) получил принципиальное одобрение (AiP) от авторитетных классификационных обществ ABS и Lloyd’s Register. Это событие является ключевым шагом на пути к коммерческому запуску этой новаторской концепции, которую компания видит как один из будущих столпов цифровой инфраструктуры.

Ответ на растущие потребности

В Samsung Heavy уверены, что спрос на подобные решения будет стремительно расти, особенно на фоне бурного развития технологий искусственного интеллекта. Эти технологии требуют всё больше вычислительных мощностей, значительных объёмов энергии и эффективных систем охлаждения. Плавучий дата-центр предлагает элегантное решение проблем, с которыми сталкиваются наземные объекты, таких как поиск подходящих площадок, сложности с подключением к электросетям и обеспечение оптимального охлаждения оборудования.

Инновации в конструкции и преимущества

Платформа FDC базируется на стандартизированном судостроительном процессе, что позволяет одновременно вести проектирование, производство и интеграцию всех необходимых систем. По расчётам компании, такой подход значительно сократит сроки строительства по сравнению с традиционными наземными дата-центрами. Более того, плавучий формат обеспечивает независимость от береговой инфраструктуры благодаря встроенным системам собственной генерации энергии.

Стратегические партнёрства и планы

Для успешного продвижения своего амбициозного проекта Samsung Heavy уже заключила меморандумы о взаимопонимании с технологическим гигантом ABB и американской компанией Mousterian, специализирующейся на плавучей и прибрежной инфраструктуре дата-центров. В Соединённых Штатах компания планирует развивать FDC совместно с местными партнёрами, чтобы эффективно выстроить систему электроснабжения и пройти все необходимые регуляторные согласования.

Новое видение цифровой инфраструктуры

В Samsung Heavy подчёркивают, что FDC — это гораздо больше, чем просто очередной инженерный проект. Это смелая попытка перенести передовые судостроительные технологии в сферу цифровой инфраструктуры, создавая совершенно новый бизнес на пересечении энергетики, судостроения и высокопроизводительных вычислений для ИИ.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео