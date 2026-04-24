Прорыв в микроэлектронике: ученые создали «конструктор» для атомно-точной сборки электроники будущего

Техно
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прорыв в микроэлектронике: ученые создали «конструктор» для атомно-точной сборки электроники будущего

Эта инновационная разработка открывает захватывающие перспективы для создания гибкой электроники, умной одежды и мощных квантовых систем, требующих беспрецедентной точности.

Ученые из Университета Бирмингема, Университета Уорика и Венского университета представили революционную разработку, способную изменить создание электронных материалов будущего. Их инновационный подход позволяет формировать электронные компоненты в виде нанолент молекулярного масштаба с невероятной атомной точностью.

Ключевая особенность этой технологии заключается в возможности собирать такие структуры непосредственно на металлической поверхности, обеспечивая идеальную форму и заданную структуру. Участники проекта подчеркивают, что традиционные химические методы с трудом достигают подобной точности на молекулярном уровне.

Эта прорывная технология обещает стать краеугольным камнем для развития сложной и ультраминиатюрной электроники. Исследователи с восторгом отмечают, что новый метод позволяет контролировать размеры и свойства электронных элементов буквально на атомарном уровне.

Подобный уровень контроля критически важен для областей, где точность, стабильность и повторяемость структуры материала играют решающую роль. В этих чувствительных системах даже малейшее отклонение в конфигурации способно кардинально изменить характеристики устройства.

Спектр потенциального применения этой разработки поражает своим размахом. Он охватывает умную одежду, революционную гибкую электронику и, конечно, квантовые вычисления, где требуются материалы с предельно точно заданными электронными свойствами.

По сути, это не просто очередное устройство, а мощная технологическая платформа, способная стать фундаментом для целого поколения будущих электронных компонентов. Джеймс Лоуренс, один из участников работы, метко охарактеризовал эту разработку как "новый инструмент для создания электронных материалов с атомной точностью".

Он подчеркнул, что уникальная возможность выращивать наноленты прямо на металлической подложке позволяет получать структуры с беспрецедентной четкостью, что ранее казалось почти невозможным.

