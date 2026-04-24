OpenAI анонсировала специализированную версию своего ИИ-помощника, ChatGPT for Clinicians, разработанную на основе GPT-5.4. Этот инструмент, доступный бесплатно для верифицированных врачей в США, призван значительно облегчить их повседневную административную нагрузку.

Компания OpenAI совершила прорыв, представив уникальную версию своего ассистента — ChatGPT for Clinicians. Эта инновационная разработка, основанная на мощной модели GPT-5.4, специально адаптирована для решения широкого круга медицинских задач. Главная цель нового сервиса — существенно снизить административную нагрузку на врачей в их ежедневной клинической практике.

Доступ к ChatGPT for Clinicians предоставляется абсолютно бесплатно для всех верифицированных медицинских специалистов на территории США. Этот шаг подчеркивает стремление OpenAI поддержать врачей, позволяя им сосредоточиться на пациентах, а не на рутине.

Расширенные возможности для медиков

Модель обладает впечатляющим набором функций, значительно упрощающих работу медиков. Она способна эффективно анализировать обширные объемы медицинской литературы и результаты новейших исследований. Также ассистент помогает в подготовке точных направлений и детализированных медицинских заключений.

Кроме того, ChatGPT for Clinicians умеет формировать понятные инструкции для пациентов, что улучшает их информированность. Он также способен составлять подробные отчёты, подкрепляя информацию ссылками на авторитетные рецензируемые источники.

Впечатляющая точность и производительность

Внутренние испытания показали, что клиническая версия демонстрирует значительно более высокую точность по сравнению с базовой моделью GPT-5.4. Она также превосходит многие сторонние решения, представленные на рынке. В некоторых случаях её оценки даже оказываются точнее, чем заключения практикующих врачей.

Защита данных и конфиденциальность

Важным аспектом является строгая конфиденциальность: медицинские чаты не используются для дальнейшего обучения будущих моделей. Кроме того, сервис полностью поддерживает стандарты HIPAA, обеспечивая надёжную защиту всех медицинских данных пользователей.

Новый стандарт оценки ИИ

Параллельно с запуском ассистента, OpenAI представила датасет HealthBench Professional. Этот ресурс создан для стандартизации и повышения качества оценки систем искусственного интеллекта в медицинских задачах по всей индустрии.