На пекинском стенде баварского автопроизводителя вместе с обновленной BMW 7 серии впервые предстал публике и ее электрический собрат — рестайлинговый флагманский седан BMW i7. Этот электрокар, как и его бензиновый аналог, вызвал бурные обсуждения своим смелым и неординарным дизайном. Корреспондент Авто Mail из Пекина отметил, что электрическая "семерка" выглядит невероятно внушительно и масштабно.

Хотя внешний вид может прийтись по вкусу не всем, он полностью соответствует новой, дерзкой философии бренда. Автомобиль излучает дороговизну, а его кузов, искрящийся и переливающийся под светом софитов, добавляет неповторимого шика. Обновленная BMW i7 по-прежнему базируется на проверенной платформе CLAR и оснащена 400-вольтовой архитектурой.

Флагманский электроседан после рестайлинга получил совершенно новую литий-ионную батарею шестого поколения, использующую цилиндрические ячейки и обладающую внушительной емкостью 112,5 кВт·ч. Покупателям будут доступны три различных варианта этой модели.

Базовая версия BMW i7 50 xDrive оснащена двумя электромоторами, которые суммарно выдают 455 лошадиных сил, обеспечивая запас хода до 728 км по циклу WLTP. Средняя модификация, BMW i7 60 xDrive, предлагает 544 силы и способна проехать на одном заряде до 727 км.

На вершине линейки находится топовая BMW i7 M70 xDrive, которая поражает мощностью в 680 лошадиных сил. Этот монстр способен преодолеть без подзарядки до 650 км, предлагая максимальную производительность.