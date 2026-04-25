Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обновленная BMW i7: Пекинский дебют, полный роскоши и противоречий

Техно
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обновленная BMW i7: Пекинский дебют, полный роскоши и противоречий

Узнайте, какие мощные электрические варианты и инновационная батарея ждут покупателей обновленной BMW i7.

На пекинском стенде баварского автопроизводителя вместе с обновленной BMW 7 серии впервые предстал публике и ее электрический собрат — рестайлинговый флагманский седан BMW i7. Этот электрокар, как и его бензиновый аналог, вызвал бурные обсуждения своим смелым и неординарным дизайном. Корреспондент Авто Mail из Пекина отметил, что электрическая "семерка" выглядит невероятно внушительно и масштабно.

Хотя внешний вид может прийтись по вкусу не всем, он полностью соответствует новой, дерзкой философии бренда. Автомобиль излучает дороговизну, а его кузов, искрящийся и переливающийся под светом софитов, добавляет неповторимого шика. Обновленная BMW i7 по-прежнему базируется на проверенной платформе CLAR и оснащена 400-вольтовой архитектурой.

Флагманский электроседан после рестайлинга получил совершенно новую литий-ионную батарею шестого поколения, использующую цилиндрические ячейки и обладающую внушительной емкостью 112,5 кВт·ч. Покупателям будут доступны три различных варианта этой модели.

Базовая версия BMW i7 50 xDrive оснащена двумя электромоторами, которые суммарно выдают 455 лошадиных сил, обеспечивая запас хода до 728 км по циклу WLTP. Средняя модификация, BMW i7 60 xDrive, предлагает 544 силы и способна проехать на одном заряде до 727 км.

На вершине линейки находится топовая BMW i7 M70 xDrive, которая поражает мощностью в 680 лошадиных сил. Этот монстр способен преодолеть без подзарядки до 650 км, предлагая максимальную производительность.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео