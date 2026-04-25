Исследователи, наблюдая за осьминогами в густонаселенных районах, зафиксировали необычное поведение: животные активно "метали" ракушки и ил. Однако истинные мотивы этих действий оказались сложнее, чем предполагалось, и вызвали жаркие дискуссии в научном мире.

В апреле 2026 года интернет взорвало видео, где самка осьминога ловко поднимает камень щупальцем и швыряет его в самца. Эту вирусную сенсацию осветил портал discoverwildlife, но, как оказалось, за публикацией в соцсетях скрывается гораздо более глубокое исследование.

Хотя видеоролик ссылался на реальную научную работу, проведенную в заливе Джервис у берегов Австралии, истинные выводы ученых оказались куда сложнее, чем представлялось на первый взгляд. Мрачный осьминог, или осьминог тетрикус, является типичным обитателем восточной Австралии и, подобно большинству своих сородичей, предпочитает уединенный образ жизни. Тем не менее, в заливе Джервис существуют два уникальных участка, где эти головоногие моллюски собираются в больших количествах.

Причиной такого скопления является обилие пищи и идеальные условия для обитания, что позволило исследователям наблюдать за их необычными социальными взаимодействиями.

Ученые внимательно фиксировали поведение осьминогов в этих густонаселенных зонах, заметив, что животные регулярно "метали" различные предметы, такие как ракушки и ил. Вирусное видео в соцсетях однозначно заявляло, что самки целенаправленно бросали предметы в назойливых самцов.

Однако научная статья, опубликованная в престижном журнале PLOS ONE, представила несколько иную интерпретацию этих событий, углубляясь в детали поведения осьминогов.

Питер Годфри-Смит, ведущий автор исследования, подробно объяснил этот феномен: "У некоторых осьминогов наблюдается поведение, которое можно назвать своего рода "реактивным броском" - по крайней мере, мы так это называем".

Он уточнил: "Осьминог собирает ракушки, ил и/или водоросли в свои щупальца и использует реактивный двигатель для выброса полезного груза на некоторое расстояние (часто на несколько длин тела). Это не "плевок", потому что материал удерживается в щупальцах, но и не обычный бросок - как правило, - потому что энергия исходит от реактивного двигателя ("сифона"), а не от самих щупалец".

Примечательно, что, несмотря на многочисленные зафиксированные "броски" материала осьминогами, лишь в 33 процентах случаев эти снаряды достигали другого осьминога. В ходе одного часового наблюдения, например, одна самка метнула предметы 17 раз.

Из этих 17 бросков только девять попали в других особей, что указывает на невысокую точность или иные цели такого поведения.

Из девяти точных попаданий восемь были направлены на соседнюю самку, и лишь один раз снаряд достиг самца. В другом эпизоде та же самка совершила десять бросков, пять из которых успешно поразили самца.

Этот самец, находившийся в соседнем логове, активно пытался спариться с ней. Интересно, что даже записывающая камера неоднократно становилась мишенью для метательных снарядов осьминогов.

Годфри-Смит прокомментировал эти наблюдения, пояснив: "Большинство этих "бросков" не попадали в других осьминогов. Большинство из них, похоже, были просто уборкой логова."

Он добавил: "Нам удалось получить одно видео, на котором осьминог, похоже, приложил некоторую силу своими щупальцами. Возможно, раковина была брошена на небольшое расстояние, как фрисби, и попала в другого осьминога. Но это был необычный случай - обычно сила исходит от сифона".

Исследователи допускают, что часть зафиксированных бросков могла быть целенаправленной, служа для регулирования социальных, в том числе сексуальных, взаимодействий между осьминогами. Однако они особо отметили отсутствие какой-либо ответной реакции со стороны "мишеней".

Более того, некоторые мощные броски были сделаны в открытую воду, без видимой цели, что ставит под сомнение их агрессивный характер.

Ученые предупредили о сложности доказательства истинных намерений у животных, предположив, что многие попадания могли быть случайными. Возможно, осьминоги просто чистили свои норы, а другие особи случайно оказывались на траектории выброса.

Таким образом, хотя осьминоги действительно демонстрируют редкую способность к метанию, мы не можем однозначно утверждать, что самки целенаправленно бросали предметы в назойливых самцов.

Удивительные открытия об осьминогах

В южной части Тихого океана ученые, наблюдая за подводным миром, стали свидетелями поразительного события. Их камеры, опущенные на морское дно у побережья Ротумы, зафиксировали нечто совершенно необычное.

Используя дистанционную подводную видеосистему с приманкой для подсчета морских обитателей, исследователи неожиданно запечатлели "столкновение" между рыбой и осьминогом.