Учёные-биологи сделали важное открытие: возрастные клетки, накапливающиеся в организме, можно заставить самоликвидироваться. Для этого достаточно подавить активность белка GPX4, что, как показали эксперименты на мышах, замедляет развитие опухолей. Об этом сенсационном результате сообщила пресс-служба британского Совета по исследованиям в области медицины (MRC).

Научный сотрудник MRC Мариантониетта Д'Амброзио отметила, что ранее стареющие клетки не рассматривались как угроза в контексте лечения онкологии, ведь они не делятся. Однако исследования показали, что эти клетки со временем начинают активно выделять соединения, стимулирующие рост соседних злокачественных образований. Это открытие стало мощным стимулом для учёных в поиске методов их целенаправленного уничтожения, как передаёт ТАСС.

Новый подход к борьбе со старением

В современной медицине активно разрабатываются сенолитики — особые препараты, предназначенные для борьбы с клеточным старением. Британские учёные совершили прорыв, обнаружив совершенно новый класс таких соединений. Они протестировали более десяти тысяч различных молекул на культурах стареющих клеток.

Четыре из этих молекул спровоцировали ранее неизученную форму клеточной гибели, известную как ферроптоз. Этот процесс представляет собой самоуничтожение клетки, вызванное избыточным накоплением железа или агрессивных окислителей. Последующие эксперименты подтвердили, что эти молекулы инициируют ферроптоз, блокируя функцию белка GPX4, который обычно защищает клеточные мембраны от окислительного стресса.

Ключевая роль белка GPX4

Исследователи обнаружили, что стареющие клетки постоянно находятся под воздействием мощного окислительного стресса. Без защитной функции белка GPX4 они становятся уязвимыми и погибают. Примечательно, что высокий уровень окислительного стресса также является характерной чертой многих опухолей.

Эксперименты на лабораторных мышах продемонстрировали, что новые сенолитики значительно повышают эффективность стандартной химиотерапии. Они успешно применялись при лечении рака груди, простаты и яичников, продлевая жизнь грызунов на несколько недель. Биологи с большим оптимизмом смотрят на это открытие, видя в нём огромный потенциал для будущих методов лечения онкологических заболеваний.

Что такое стареющие клетки?

Стареющие клетки — это те, что прекратили своё деление вследствие накопленных повреждений или укорочения теломер. Некоторые из них оказывают крайне негативное воздействие на функционирование тканей и органов. Именно поэтому учёные активно ищут эффективные методы их полного уничтожения или, наоборот, омоложения.