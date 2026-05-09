Новое исследование показывает, что состав Земли схож с составом Весты, одного из крупнейших астероидов, а также Марса. При этом состав Венеры и Меркурия также очень похож.

Ученые считают, что они выяснили тайну происхождения материала, из которого образовалась Земля. Хотя наша планета находится во внутренней части Солнечной системы вместе с Меркурием, Венерой и Марсом, предполагалось, что до 40% материала, из которого она образовалась поступило из внешних областей, за пределами орбиты Юпитера. Но новое исследование показало, что Земля, вероятно, полностью состоит из материалов внутренней Солнечной системы. В частности, состав Земли поразительно похож на состав Марса и Весты, одного из крупнейших объектов в поясе астероидов, пишет Фокус.

Метеориты — это камни, которые прибыли на Землю и космоса. Они могут быть как бывшими астероидами, а так и их обломками. В любом случае, это фрагменты материала, который остался после формирования планет Солнечной системы. Изучение метеоритов попугает понять, как сформировалась Солнечная система.

Чтобы разгадать тайну материала, из которого образовалась Земля, ученые сравнили химический состав разных метеоритов, включая метеориты с Марса и Весты, с земным материалом. В результате они обнаружили, что материал, из которого состоит Земля, полностью происходит из внутренней части Солнечной системы.

Ученые говорят, то это открытие их очень удивило, но теперь есть доказательства того, что наша планета не состоит из комбинации материалов из внешней и внутренней частей Солнечной системы.

Это означает, что Земля развивалась в относительно статичной системе внутри протопланетного диска, окружающего молодое Солнце более 4 миллиардов лет назад. Также это может означать, что вода уже присутствовали во внутренней части Солнечной системы и сразу оказалась в составе Земли.

По словам ученых, считается, что Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, с помощью своей мощной гравитации оказал влияние на формирование планетной системы вокруг Солнца. Также считается, что Юпитер способствовал разделению материала на два отдельных резервуара в протопланетном диске.

Юпитер создал дыру в этом диске, из которого образовались все планеты, и предотвратил смешивание материала внешней Солнечной системы с материалом ее внутренней части.

По словам авторов исследования, почти никакой материал из-за пределов орбиты Юпитера не поступал к Земле. Также ученые говорят, что состав Земли поразительно похож на состав Марса и Весты, одного из крупнейших объектов в поясе астероидов. В то же время, вероятно, состав Венеры и Меркурия также очень похож.

Теперь ученые хотят изучить, как в горячей внутренней части Солнечной системы могло быть достаточно воды для образования океанов на Земле.