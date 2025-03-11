Коты и их писатели. Усатые помощники известных людей

Хемингуэй и шестипалые мейн-куны

Один из самых известных писателей-кошатников - Эрнест Хемингуэй. В 1957 году на вилле Хемингуэя жили 43 взрослые кошки и 14 котят. Потомки тех животных до сих пор обитают в доме, который сейчас является музеем писателя. У всех этих кошек есть лишние пальцы на лапах: вместо пяти - шесть или более пальцев на передних лапах и по одному лишнему на задних. Эта особенность называется «полидактилия». Она впервые проявилась именно у мейн-кунов, но сегодня может встречаться и у других пород. Говорят, свою первую шестипалую кошку по имени Снежок Эрнест Хемингуэй получил в подарок от знакомого капитана корабля. В предисловии к биографии писателя племянница Хемингуэя вспоминает, как он называл кошек «любовными спонжиками» и «мурлычными фабриками».

Буковски и дворовые хулиганы

Американский прозаик Чарльз Буковски был известен как дебошир и скандалист, а его романы - например, «Хлеб с ветчиной» - написаны в жанре «грязного реализма». На фоне нонконформистских произведений автора выделяется сборник трогательных рассказов «О кошках», где животные упоминаются с любовью и нежностью. Одно время у писателя жили в доме девять котов. Они попадались хулиганистые, дворовые, умные - и с тяжелой судьбой.

Коты были для Буковски лекарством от тягот жизни и символом независимости. Он писал: «Животные вдохновляют. Они не умеют лгать». А когда к писателю в гости приходили журналисты, он обязательно показывал кого-нибудь из котов.

Жан-Поль Сартр и помощник Ничто

Писатель-экзистенциалист Жан-Поль Сартр был значимой фигурой среди французских философов XX века. Один из самых известных его романов - «Тошнота», в котором автор рассуждал о свободе выбора человека и полной ответственности за свои поступки. На одной из фотографий Сартр сидит за рабочим столом вместе с котом по имени Ничто. Пользователи Интернета нередко шутят, что именно кот «надиктовал» автору все экзистенциальные идеи, а тот лишь прилежно записывал.

Бродский и пушистая прелесть

В своих мемуарах поэт Иосиф Бродский упоминает, что на даче у Анны Ахматовой жил буйный рыжий кот по прозвищу Глюк. Ахматова говорила: «Это уже не кот, а целых полтора кота». Сам Бродский вспоминает так: «Открывается старая, шуршащая дверь, и из-за нее выглядывает пушистая прелесть. Знатный кот, всем котам кот». Анна Ахматова заметила, что Глюк похож на Бродского.

Сам поэт признавался, что если кем-нибудь и станет в будущей жизни, так только котом - усатым и хвостатым. Он даже мог закончить телефонный разговор с друзьями, помяукав на прощание. «Коту совершенно наплевать, существует ли общество «Память». Или отдел пропаганды в ЦК КПСС. Так же, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже кота?» - иронизировал Бродский.

Мураками и компания

Японский писатель Харуки Мураками, известный в первую очередь по романам «Норвежский лес» и «Хроники заводной птицы», написал большинство произведений в компании мохнатых друзей. Некоторые из них - Кирин, Бутч, Сандэнс, Скумбрия и Скотти. А ещё до начала писательской карьеры Мураками держал в Токио небольшой джаз-клуб, который был назван «Кот Питер» в честь старого любимца. Картинки с котами и кошачьи фигурки всегда были важной частью домашнего интерьера Мураками. И в его произведениях регулярно встречаются коты. Например, в одном из рассказов главный герой однажды попадает в город, населенный кошками.