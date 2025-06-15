Эксперимент: как андроиды заразили обезьян зевотой

Выяснилось, что эта голова, одновременно чуждая и знакомая для приматов, могла вызывать у шимпанзе зевоту и даже побуждать их собирать подстилку для сна.

Эти результаты открывают новые горизонты для понимания механизма заразной зевоты и причин, по которым она так легко передается.

Существует несколько теорий о том, что стоит за этим феноменом — от повышения бдительности до эмпатии. Исследователи, включая доктора Рамиро Джоли-Маскерони, решили проверить, сможет ли зевота небиологического существа вызвать аналогичную реакцию у шимпанзе. Они выбрали зевающую голову андроида, чтобы избежать интерпретации как человеческого или схожего с ними существа. В результате оказалось, что полное зевание с широко открытым ртом было наиболее заразительным, вызывая не только зевоту у шимпанзе, но и побуждая их ложиться спать.

Исследование стало первым случаем демонстрации заразной зевоты под воздействием небиологического агента и подчеркивает важность междисциплинарного сотрудничества в изучении социального познания.