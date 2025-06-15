Гиппопотамы оказались способны «взлетать» (немного)

Группа ученых из Королевского ветеринарного колледжа в британском Хертфордшире проанализировала видео и выяснила, что гиппопотамы способны отрывать все свои лапы от земли примерно на 15 % времени бега.

Отмечается, что открытие исследователей, представленное в PeerJ, закрывает пробел в научных познаниях и помещает этих животных где-то между слонами и носорогами относительно их атлетических способностей, которые прекрасно демонстрируются одними из самых тяжелых сухопутных животных, когда им надо куда-то торопиться.

Авторы работы подчеркивают, что по гиппопотамам очень непросто проводить какие-либо исследования из-за их труднодоступности. Они указали, что эти животные крайне опасны, наиболее активны в ночное время и большую часть времени проводят в воде.

Для получения необходимых материалов ученые засняли гиппопотамов, обитающих на курорте Flamingo Land в Северном Йоркшире, где у местных особей есть пространство для движения. Проанализировав заснятые кадры и видеозаписи с платформы YouTube, ученые обнаружили, что эти двухтонные животные действительно могут в спешке немного «взлетать», отрывая все лапы от земли и проводя таким образом в полете во время бега на полном ходу до 15 % времени.