Baltijas balss logotype

Гиппопотамы оказались способны «взлетать» (немного) 0 366

В мире животных
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Гиппопотамы оказались способны «взлетать» (немного)

Группа ученых из Королевского ветеринарного колледжа в британском Хертфордшире проанализировала видео и выяснила, что гиппопотамы способны отрывать все свои лапы от земли примерно на 15 % времени бега.

Отмечается, что открытие исследователей, представленное в PeerJ, закрывает пробел в научных познаниях и помещает этих животных где-то между слонами и носорогами относительно их атлетических способностей, которые прекрасно демонстрируются одними из самых тяжелых сухопутных животных, когда им надо куда-то торопиться.

Авторы работы подчеркивают, что по гиппопотамам очень непросто проводить какие-либо исследования из-за их труднодоступности. Они указали, что эти животные крайне опасны, наиболее активны в ночное время и большую часть времени проводят в воде.

Для получения необходимых материалов ученые засняли гиппопотамов, обитающих на курорте Flamingo Land в Северном Йоркшире, где у местных особей есть пространство для движения. Проанализировав заснятые кадры и видеозаписи с платформы YouTube, ученые обнаружили, что эти двухтонные животные действительно могут в спешке немного «взлетать», отрывая все лапы от земли и проводя таким образом в полете во время бега на полном ходу до 15 % времени.

Читайте нас также:
#животные
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ученые хотят, чтобы вы публиковали больше фотографий домашних животных. Зачем?
Ученые хотят, чтобы вы публиковали больше фотографий домашних животных. Зачем?
Что чувствуют кошки и собаки? Мифы и правда о психологии домашних питомцев
Что чувствуют кошки и собаки? Мифы и правда о психологии домашних питомцев
Уникальный слух помогает самцам комаров выживать и размножаться
Уникальный слух помогает самцам комаров выживать и размножаться
Нидерланды запретили разводить собак брахицефальных пород
Нидерланды запретили разводить собак брахицефальных пород
Мифическая гигантская крыса оказалась реальной
Мифическая гигантская крыса оказалась реальной 357
Замечено впервые: черви возводят из собственных тел огромные башни
Замечено впервые: черви возводят из собственных тел огромные башни 194
Как какаду научились пользоваться питьевыми фонтанчиками
Как какаду научились пользоваться питьевыми фонтанчиками 136
Почему комары некоторых людей кусают больше?
Почему комары некоторых людей кусают больше? 534

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 5
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 35
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 77
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 81
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 96
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 122
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 5
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 35
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 77

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео