Почему собакам важно обнюхивать всё вокруг во время прогулки?

В отличие от кошек, которые могут комфортно жить в помещении, собакам жизненно необходимы ежедневные прогулки. Это не только способствует физической активности, но и позволяет реализовать врождённые поведенческие инстинкты — в частности, обнюхивание объектов.

Как объясняет ветеринарный врач Гэри Фадл, обоняние — главный инструмент познания мира у собак. По его словам, нюх у этих животных примерно в десять тысяч раз острее, чем у человека. Благодаря чувствительным рецепторам собаки собирают обширную информацию об окружающей среде, сообщает TechInsider.

Учёные установили, что анатомия носа собаки устроена таким образом, что каждый аромат направляется в отдельные камеры, содержащие миллионы обонятельных рецепторов. Это позволяет животному чётко различать даже сложные запаховые композиции.

Во время прогулки владельцам следует давать питомцу достаточно времени для обнюхивания деревьев, кустов и других объектов. Это не просто развлечение, а важная когнитивная и эмоциональная потребность. Кроме того, если собака проявляет чрезмерную заинтересованность в запахах или ведёт себя тревожно, это может быть признаком стресса, на который стоит обратить внимание.

По словам Фадла, зелёные парки с множеством природных ароматов становятся настоящим раем для собак. Обонятельная стимуляция помогает животному чувствовать себя спокойнее, счастливее и психологически устойчивее.