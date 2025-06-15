Baltijas balss logotype

Почему собакам важно обнюхивать всё вокруг во время прогулки? 0 489

В мире животных
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Почему собакам важно обнюхивать всё вокруг во время прогулки?

В отличие от кошек, которые могут комфортно жить в помещении, собакам жизненно необходимы ежедневные прогулки. Это не только способствует физической активности, но и позволяет реализовать врождённые поведенческие инстинкты — в частности, обнюхивание объектов.

Как объясняет ветеринарный врач Гэри Фадл, обоняние — главный инструмент познания мира у собак. По его словам, нюх у этих животных примерно в десять тысяч раз острее, чем у человека. Благодаря чувствительным рецепторам собаки собирают обширную информацию об окружающей среде, сообщает TechInsider.

Учёные установили, что анатомия носа собаки устроена таким образом, что каждый аромат направляется в отдельные камеры, содержащие миллионы обонятельных рецепторов. Это позволяет животному чётко различать даже сложные запаховые композиции.

Во время прогулки владельцам следует давать питомцу достаточно времени для обнюхивания деревьев, кустов и других объектов. Это не просто развлечение, а важная когнитивная и эмоциональная потребность. Кроме того, если собака проявляет чрезмерную заинтересованность в запахах или ведёт себя тревожно, это может быть признаком стресса, на который стоит обратить внимание.

По словам Фадла, зелёные парки с множеством природных ароматов становятся настоящим раем для собак. Обонятельная стимуляция помогает животному чувствовать себя спокойнее, счастливее и психологически устойчивее.

Читайте нас также:
#собаки
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ученые хотят, чтобы вы публиковали больше фотографий домашних животных. Зачем?
Ученые хотят, чтобы вы публиковали больше фотографий домашних животных. Зачем?
Что чувствуют кошки и собаки? Мифы и правда о психологии домашних питомцев
Что чувствуют кошки и собаки? Мифы и правда о психологии домашних питомцев
Уникальный слух помогает самцам комаров выживать и размножаться
Уникальный слух помогает самцам комаров выживать и размножаться
Нидерланды запретили разводить собак брахицефальных пород
Нидерланды запретили разводить собак брахицефальных пород
Мифическая гигантская крыса оказалась реальной
Мифическая гигантская крыса оказалась реальной 357
Замечено впервые: черви возводят из собственных тел огромные башни
Замечено впервые: черви возводят из собственных тел огромные башни 194
Как какаду научились пользоваться питьевыми фонтанчиками
Как какаду научились пользоваться питьевыми фонтанчиками 136
Почему комары некоторых людей кусают больше?
Почему комары некоторых людей кусают больше? 534

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 6
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 35
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 77
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 81
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 96
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 122
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 6
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 35
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 77

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео