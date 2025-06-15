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Почему так трудно определить пол динозавра? 0 361

В мире животных
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Почему так трудно определить пол динозавра?

В начале XX века Редьярд Киплинг утверждал, что самка тираннозавра более опасна, чем самец.

Однако современные исследования заявляют, что это, вероятно не так, да и определить пол большинства динозавров довольно затруднительно. Даже скелеты, найденные рядом с окаменелыми яйцами, не являются надежными индикаторами пола. У современных птиц, таких как эму и казуары, именно самцы заботятся о потомстве, и это может также касаться некоторых динозавров, как, например, спинозавров.

Например, исследование клоаки пситтакозавра показало, что даже внешние гениталии не позволяют точно определить пол, поскольку внутренние структуры не сохранились. Половой диморфизм, когда физические характеристики различаются у полов, может помочь в идентификации, но найти подтверждения предположениям сложно. Например, у гавиалов самцы имеют мясистый нарост на носу, однако различить их по скелетам невозможно.

Таким образом, идентификация полов динозавров остается сложной задачей из-за ограниченного количества образцов и сложности их анатомии.

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#динозавры
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