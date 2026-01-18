Фотоловушки, установленные в труднодоступных лесах района Миагди в Центральном Непале, подтвердили присутствие там редкого и находящегося под угрозой исчезновения животного — малой панды.

Сетевые фотокамеры, размещённые в пологе леса на высоте около 5 метров, оказались в восемь раз эффективнее при регистрации этих древесных млекопитающих по сравнению с камерами, установленными на земле. Благодаря чётким снимкам мордочек с индивидуальными узорами исследователи смогли применить метод «повторной поимки» и оценить численность популяции в изучаемой области — от 6 до 25 особей.

Полученные данные имеют критическое значение для сохранения вида, численность которого за последние 20 лет сократилась примерно вдвое из-за фрагментации лесов и браконьерства.

Отдельного внимания заслуживает работа местной организации BIOCOS Nepal, которая активно вовлекает жителей соседних деревень в охрану лесов и бамбуковых зарослей. Этот опыт показывает, что сотрудничество с местными сообществами может стать ключевым фактором в сохранении харизматичного и исчезающего животного.