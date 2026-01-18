Исследователи обнаружили, что улиткоядная змея Pareas iwasakii является своеобразным «правшой». Уникальность этой рептилии заключается в асимметричном строении черепа: на правой стороне челюсти у неё больше зубов, чем на левой.

Эта особенность стала результатом эволюционной адаптации к питанию улитками. Примечательно, что подавляющее большинство этих моллюсков закручивают свои раковины по часовой стрелке — вправо. Специализированное строение челюстей позволяет змее значительно эффективнее извлекать улитку-«правшу» из раковины, совершая меньше движений.

При этом улитки с обратной, «леворукой» закруткой получают защитное преимущество и чаще избегают нападения хищников. Этот пример наглядно демонстрирует классическую эволюционную «гонку вооружений» в природе.