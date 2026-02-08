Baltijas balss logotype
Что едят панды помимо бамбука?

В мире животных
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что едят панды помимо бамбука?

Панды известны своей исключительной приверженностью к бамбуку: более 99 % их рациона составляют различные части этого растения — побеги, листья и стебли. В день взрослое животное может съедать от 12 до 38 килограммов бамбука, тратя на приём пищи до 14 часов.

Панды предпочитают несколько видов бамбука, включая стреловидный, черный и водяной. Однако, несмотря на столь растительное меню, их пищеварительная система устроена как у плотоядных животных: у них короткий кишечник и отсутствуют ферменты для расщепления целлюлозы. Это делает их бамбуковую диету крайне неэффективной в плане усвоения питательных веществ. Учёные сравнивают пищевые привычки панд с «конвейером», где главный механизм — непрерывное поедание.

Тем не менее панды не являются абсолютными вегетарианцами. В дикой природе они иногда поедают дикорастущие травы, плоды, а также могут перекусить мелкими позвоночными, например грызунами или даже птицами. Такие случаи крайне редки, и животный белок составляет ничтожную часть рациона.

В условиях зоопарков рацион панд разнообразят. Им дают морковь, яблоки, варёный рис, а также специальные бисквиты с высоким содержанием клетчатки и витаминов. Это необходимо для компенсации недостатка питательных веществ, который возникает при питании исключительно бамбуком.

#животные #зоопарк #питание #витамины #вегетарианство #клетчатка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

