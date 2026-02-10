Baltijas balss logotype
Как на Земле не осталось чистокровных шотландских лесных котов 0 216

В мире животных
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как на Земле не осталось чистокровных шотландских лесных котов

Чистокровные шотландские лесные коты больше не существуют. С помощью генетики удалось выяснить: каждый представитель данной популяции сегодня имеет 17–74 % генов, полученных при гибридизации с домашними породами, сообщает Science.

До этого подобное смешивание почти не происходило на протяжении свыше двух тысячелетий. Но в середине минувшего века активная гибридизация была подстегнута сокращением численности лесных кошек, разрушением их среды обитания, распространением инфекционных болезней.

Домашних кошек люди стали заводить порядка 10 тыс. лет назад. Эти пушистые мышеловы ведут происхождение от степной кошки вида F. lybica, распространенного на обширных равнинных территориях в Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Китае.

Постепенно домашние кошки все чаще скрещивались с дикими собратьями, и ныне те же лесные коты Европы, Малой Азии и Кавказа уже имеют значительную долю гибридных генов (до 21 %).

Но более других гибридизация повлияла все же на популяцию шотландских лесных котов, которая к тому же значительно уменьшилась из-за вырубки лесов и браконьерства.

Биологи выяснили, что активное смешивание видов началось к концу 50-х, а вскоре оно привело к значительному загрязнению дикого вида.

Аналогичные выводы были сделаны и командой ученых во главе с Грегером Ларсоном из Оксфорда. Эксперты подчеркивают, что исчезновение чистокровных лесных котов напрямую связано с антропогенными факторами.

