Этой зимой под воздействием сильных морозов смертность пчёл может существенно увеличиться в слабых и малочисленных пчелиных семьях, сообщил председатель правления Латвийской ассоциации пчеловодов (LBB) Валтерс Брусбардис.

Он пояснил, что для успешной зимовки пчёлы должны сформировать плотный клубок, и при наличии качественного корма пчелиные семьи технически способны поддерживать тепло в улье в зимний период.

Ссылаясь на предыдущий опыт и исследования шведских коллег, Брусбардис отметил, что в холодную погоду более слабые и небольшие семьи могут погибать, а в суровые зимы смертность пчёл значительно возрастает по сравнению с более мягкими сезонами.

Особенно негативно на выживаемость пчёл влияет длительный холод ниже -10 градусов, если такие температуры держатся более месяца.

При этом он подчеркнул, что сейчас невозможно точно оценить состояние пчелиных семей, и полноценные выводы можно будет сделать только весной.