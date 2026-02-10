Коллектив физиков из США посвятил исследование механизму приземления синей мухи на потолок. Оказалось, что этот процесс можно разделить на 4 стадии. Он характерен для многих летающих насекомых, однако до сих пор не отточен и требует от созданий нетривиальных усилий.

Основным вопросом, интересовавшим ученых, был: переворачивается ли муха непосредственно перед контактом с поверхностью потолка — или делает это заблаговременно во время полета?

Как известно, закрепляться на горизонтальной плоскости вниз головой насекомым позволяют особые присоски на лапках (пульвиллы). Группа биофизиков во главе с Бо Чэном выяснили, что алгоритм посадки построен несколько сложнее, чем предполагалось.

Для исследования был применен видеограф. Аппарат детально зафиксировал все движения крыльев, конечностей и тела насекомого во время посадки. Дополнительно анализировалось визуальное восприятие поверхности мухой и основанный на этом механизм оценки приблизительного времени до контакта с потолком.

По словам ученых, параметры скорости, углов поворота тела и частоты взмахов крыльев оказались спорадическими и далеко не всегда эффективными. Также был выявлен ряд закономерностей при передвижении. Так, чем меньше при посадке скорость по вертикали и больше по горизонтали, тем меньше насекомому требуется переворачиваться. К примеру, если насекомое «притормаживает» на 0,5 м/с, то ей хватает поворота только на 90 градусов, а не полностью.

Ученые мотивировали исследование потенциальной пользой полученной информации для дальнейших разработок в области робототехники.