Ученые выяснили, как муха садится на потолок

В мире животных
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, как муха садится на потолок

Коллектив физиков из США посвятил исследование механизму приземления синей мухи на потолок. Оказалось, что этот процесс можно разделить на 4 стадии. Он характерен для многих летающих насекомых, однако до сих пор не отточен и требует от созданий нетривиальных усилий.

Основным вопросом, интересовавшим ученых, был: переворачивается ли муха непосредственно перед контактом с поверхностью потолка — или делает это заблаговременно во время полета?

Как известно, закрепляться на горизонтальной плоскости вниз головой насекомым позволяют особые присоски на лапках (пульвиллы). Группа биофизиков во главе с Бо Чэном выяснили, что алгоритм посадки построен несколько сложнее, чем предполагалось.

Для исследования был применен видеограф. Аппарат детально зафиксировал все движения крыльев, конечностей и тела насекомого во время посадки. Дополнительно анализировалось визуальное восприятие поверхности мухой и основанный на этом механизм оценки приблизительного времени до контакта с потолком.

По словам ученых, параметры скорости, углов поворота тела и частоты взмахов крыльев оказались спорадическими и далеко не всегда эффективными. Также был выявлен ряд закономерностей при передвижении. Так, чем меньше при посадке скорость по вертикали и больше по горизонтали, тем меньше насекомому требуется переворачиваться. К примеру, если насекомое «притормаживает» на 0,5 м/с, то ей хватает поворота только на 90 градусов, а не полностью.

Ученые мотивировали исследование потенциальной пользой полученной информации для дальнейших разработок в области робототехники.

#наука #насекомые #технологии #физика
