Как муравьи начали употреблять в пищу перекись водороды для самолечения 0 132

В мире животных
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как муравьи начали употреблять в пищу перекись водороды для самолечения

Самолечение представляет собой весьма распространенное явление среди представителей животного мира, начиная от насекомых и заканчивая различными приматами.

В новой публикации в Biology Letters специалисты из австрийского Университета Граца рассказали, что оно, вероятно, практикуется и муравьями.

В ходе своих изысканий, ученые установили, что зараженные грибком муравьиные особи выбирают вместо обычной еды ту, что была сбрызнута перекисью водорода. Несмотря на то, что в больших дозах она ядовита для этих насекомых, исследователи допускают, что они научились использовать ее, чтобы защищаться от патогенов.

Для своей работы учеными были собраны бурые лесные муравьи в 30 муравейниках на территории Финляндии, половина из которых была заражена специалистами грибком. Затем насекомым предлагалось употребить в пищу смесь из агара и меда, а также две смеси, в которые исследователи добавили небольшое или внушительное количество измельченной тли, содержащей антисептик.

Так, здоровые особи отдавали предпочтение исключительно обычной смеси, а инфицированные грибком, в свою очередь, формировали около 50 % своего рациона из смеси с большим количеством тли, но после выздоровления они вновь начинали есть обычную еду.

Ученые полагают, что муравьи обладают большой чувствительностью к химсоединениям и могут определять ту концентрацию, которую можно употребить для получения полезного эффекта без вреда для здоровья.

#наука #биология
