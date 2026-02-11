Baltijas balss logotype
Волки из Чернобыля: необычные суперспособности мутантов

В мире животных
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Волки из Чернобыля: необычные суперспособности мутантов

После того как люди покинули Чернобыль вследствие аварии на ЧАЭС, здесь началась активная жизнь дикой природы. Хотя условия для существования животных были далеки от идеальных, они, как оказалось, наделили их уникальными способностями. Исследования биологов-эволюционистов показали, что иммунная система чернобыльских волков претерпела генетические изменения, которые могут оказать положительное влияние на здоровье человека в будущем.

 

В пресс-релизе, размещенном на сайте Общества интегративной и сравнительной биологии (Society of Integrative and Comparative Biology), авторы исследования сообщают, что их первая экспедиция к волкам, обитающим вблизи ЧАЭС, состоялась в 2014 году. Целью поездки было взять образцы крови у животных и установить на них радиоошейники.

Используя GPS-ошейники с дозиметрами радиации, ученые собирали данные о местоположении волков и уровне их облучения. Оказалось, что чернобыльские волки подвергаются радиации в объеме более 11,28 миллибэр (или столько же микрозивертов) ежедневно на протяжении всей своей жизни. Это в более чем шесть раз превышает установленный законом предел безопасности для обычного человека.

В отличие от волков, обитающих вне зоны ЧАЭС, у тех, кто живет рядом с атомной станцией, была обнаружена измененная иммунная система, напоминающая состояние организмов, проходящих лучевую терапию при раке. Однако наиболее обнадеживающим результатом исследования стало то, что ученые смогли определить конкретные участки волчьего генома, которые, похоже, обладают устойчивостью к повышенному риску рака. Теперь исследователи надеются выявить защитные мутации, которые могут повысить шансы на выживание при онкологических заболеваниях.

Ученые планируют вернуться в Чернобыль для продолжения своих исследований, которые были прерваны в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а затем и из-за геополитической ситуации в регионе. Тем не менее, уже полученные результаты выглядят многообещающе.

Ранее исследователи также анализировали ДНК собак из зоны отчуждения и обнаружили, что они значительно отличаются от чистокровных псовых и других групп «свободно размножающихся собак».

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
