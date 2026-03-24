Как в Антарктике выживают насекомые?

Дата публикации: 24.03.2026
Эндемик Антарктики, бескрылый комар-звонец Belgica antarctica, самое крупное не покидающее сушу животное континента, привлекает внимание ученых своими уникальными стратегиями выживания в непростых условиях.

Исследования профессора Сатоши Гото из Японии раскрыли двухлетний жизненный цикл этого существа, включающий две фазы покоя: временный и обязательную диапаузу. Первый возникает при неблагоприятных условиях, позволяя личинкам приостанавливать развитие до улучшения температуры.

Обязательная диапауза, напротив, представляет собой заранее запланированное состояние покоя, которое происходит независимо от окружающей среды.

Эксперты выяснили, что к началу первой зимы в жизни личинки достигают второго возраста и впадают во временный покой, а ко второй зиме у них наступает обязательная диапауза. Таким образом, они откладывают превращение во взрослых особей до следующего лета. Такая стратегия обеспечивает одновременное взросление особей, увеличивая шансы на спаривание.

Профессор Гото отметил, что подобные адаптации могут быть характерны и для насекомых других экстремальных сред, таких как Арктика и высокогорья.

