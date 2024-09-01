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В Эстонии задумались о введении налога на оборону 3

В мире
Дата публикации: 01.09.2024
LETA
В Эстонии задумались о введении налога на оборону

Покидающий пост председателя Eesti 200 Маргус Цахкна сказал, выступая на внеочередном конгрессе, что в геополитически турбулентное время Эстония не справится без обширного налога на безопасность.

«В нынешней обстановке в сфере безопасности мы должны инвестировать в государственную оборону, как сумасшедшие. Да, мы вводим обширный налог на безопасность, который солидарно коснется всех, но мы не можем иначе, - сказал Цахкна. - Эстония станет государством, способным защищаться с первой секунды, не сдав ни миллиметра своей территории. Да, мы приобретем способность переводить нашу оборонительную деятельность в тыл противника, потому что мы видели, что Россия делает на оккупированных украинских территориях. Мы не сдадим ни одного шага и ни одного человека».

По словам Цахкна, без упорядоченной бюджетной политики все это невозможно. Он признал, что прошлые правительства в итоге своей деятельности оставили ушедшие далеко в дефицит бюджетные затраты, которые приходится по-прежнему латать.

«Это возлагает на нас обязанность сократить все разросшиеся затраты государственного аппарата, но также позволяет привязать пособия к потребностям — персонализировать их. Eesti 200 еще в прошлом году предложила надведомственные урезания. К сожалению, из-за нехватки политической воли мы потеряли время, но надведомственные урезания будут, и они будут довольно суровыми. В последующие годы мы урежем затраты на государственное управление на 10 процентов», - пообещал Цахкна.

«Эстония находится во главе ряда инициатив против российской агрессии. Международное право — это наше ядерное оружие, как когда-то сказал Леннарт Мери. Использование замороженных российских активов — одна из тем, которые мы первыми в Европе приняли на законодательном уровне. Но, к сожалению, приходится признать, что внешнеполитическая обстановка становится все сложнее и нам приходится заниматься экзистенциальными для нас темами», - сказал Цахкна.

#эстония #оборона
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го сентября

    Больше украм отсылайте, не себе. Там прекрасно всё разворуют и попилят.

    3
    0
  • A
    Anim
    1-го сентября

    Ну, ещё бы, кто же ещё должен оплачивать ваши фобии и хотелки - конечно же налогоплательщики...

    6
    0
  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Уверен латыши тоже применят.

    5
    1

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