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В Эстонии призвали пересечь проведенные Россией красные линии 1

В мире
Дата публикации: 15.09.2024
LETA
В Эстонии призвали пересечь проведенные Россией красные линии
ФОТО: Unsplash.com

Поддержка Украины странами Запада омрачена тупиковой ситуацией, считает бывший президент Керсти Кальюлайд, которая на прошлой неделе приняла участие в Ялтинском форуме европейской стратегии (YES).

Кальюлайд раскритиковала ситуацию, когда представители разных стран, встречаясь вместе, утверждают, что они единым фронтом стоят за Киев. Но в то же время приводится целый ряд оправданий, что многое уже сделано и больше ничего сделать нельзя – то из-за выборов, то по другим причинам. Кальюлайд призналась, что в этой ситуации она начинает терять терпение.

"Мы все знаем, что нужно сделать: то, что подсчитало наше Министерство обороны, и то, что многие говорили мне, что цифры, с которыми я хожу уже со времен совещания в Давосе - что мы внесли 0,2 процента нашего ВВП в эту победу - что этого слишком мало", - отметила Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд упрекнула страны Запада как в нерешительности, так и в том, что они верят рассказам российского диктатора Владимира Путина об эскалации.

"Мы отлично знаем, что Путин сам себе решит, какой, по его мнению, является эскалация, и что нет смысла ни бояться чего-то, ни пытаться что-то предсказать. Гораздо разумнее просто делать то, что нужно", - подчеркнула Кальюлайд в своем видеопосте.

“Украинцы своим наступлением в Курской области уже показали, что можно пересечь проведенные Россией красные линии - и ничего не случится. Я думаю, нужно больше смелости - смелости для принятия решений".

По словам Кальюлайд, задача номер один - чтобы Соединенные Штаты позволили бы украинцам запускать поставляемые им из США ракеты туда, куда надо. И чтобы Париж начал поставку тех ракет, которые он разрешает украинцам запускать по мере необходимости.

#война рф и украины #эстония
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    15-го сентября

    Ага, нерешительность. Решение примут, а вдруг по ним Путин из ядреной ракеты жахнет. Не по Эстонии, а по их дому.

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