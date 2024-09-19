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Страны Балтии приближаются к очень важной дате. Что сделает Россия? 1

В мире
Дата публикации: 19.09.2024
LETA
Страны Балтии приближаются к очень важной дате. Что сделает Россия?

Если страны Балтии не продлят соглашение о совместной электроэнергетической системе с Россией и Беларусью (кольцо БРЭЛЛ) и выйдут из нее, как запланировано, в феврале 2025 года, то участятся дезинформационные атаки со стороны России, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"Мы приближаемся к очень важной дате - 8 февраля следующего года, когда будет проведена десинхронизация с российскими сетями и подключение к европейским сетям. Думаю, нашему агрессивному соседу это очень не нравится", - заявил в четверг в интервью радиостанции LRT Крейвис.

Он отметил, что начавшаяся в последнее время информационная атака о том, что электроэнергия в странах Балтии самая дорогая в Европе, не является единичным случаем. Недавно в Латвии также распространилась ложная информация о мнимых перебоях в поставках электроэнергии, которых на самом деле не существует.

"Думаю, перед синхронизаций их у нас будет все больше и больше. Мы должны противостоять этой дезинформации", - подчеркнул Крейвис.

Планируется, что системы электропередачи стран Балтии начнут работать синхронно с сетями остальной Европы с 9 февраля следующего года. 8 февраля Литва, Латвия и Эстония отключатся от российской системы и проведут единственную совместную проверку работы в изолированном режиме, после которой возврата к старой системе не будет.

#синхронизация
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    19-го сентября

    То что планируется, это конечно хорошо, но зная наших, есть большие подозрения, что либо эл-ва не будет, либо будет по такой цене, что сам лампочку не включишь.

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