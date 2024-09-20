Глава польского МИДа предложил передать Крым под мандат ООН

Министерство иностранных дел Украины заявило, что территориальный статус Крыма и целостность Украины не могут быть предметом обсуждений или компромиссов.

«Крым — это Украина. Точка… Крым — это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД Украины вечером 19 сентября. Об этом сообщает "Meduza".

Украинские дипломаты добавили, что ожидают от западных партнеров решительной поддержки, чтобы «заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность».

«Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять тем или иным образом аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права», — отметили в МИДе.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с инициативой передать Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, под мандат ООН. Выступая 18 сентября на конференции в Киеве, политик заявил, что полуостров имеет ключевое значение как для Москвы, так и для Киева, поэтому стороны «не смогут договориться без демилитаризации Крыма», если начнут обсуждать условия мира.

«Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто его законные жители, и тому подобного… И мы могли бы отложить это на 20 лет», — предложил один из вариантов Сикорский.

Глава парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов в свою очередь предложил инициировать передачу Польши под мандат ООН, «пока там не сформируется ответственная, честная власть».