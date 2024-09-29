Из магазина уволили охранника за то, что он заговорил с покупателем по-русски 2 4989

Дата публикации: 29.09.2024
ERR
Согласно жалобе, поступившей в Языковой департамент Эстонии, охранник магазина Maxima X, расположенного в Таллине по адресу Копли, 35b, не знал ни слова по-эстонски. Об этом сообщает rus.err.ee.

Клиент обратился к охраннику с просьбой показать отдел мороженого. На вопрос, заданный на эстонском языке, охранник ответил на русском, чем сбил клиента с толку.

Как отметили в Языковом департаменте, если данный охранник является сотрудником компании, предоставляющей охранные услуги, Maxima следует связаться с партнером и подчеркнуть, что в соответствии с Законом о языке клиент имеет право на обслуживание и информацию на эстонском языке.

Охранник, в свою очередь, обязан иметь языковую категорию не ниже уровня B2. В случае повторных жалоб Языковая инспекция начнет разбирательство.

Maxima, в свою очередь, уведомила Языковой департамент, что передала направленную ведомством жалобу клиента охранной компании, которая приняла решение заменить охранника в соответствующем магазине.

#Эстония #русский язык
Григорий Антонов
