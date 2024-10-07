Baltijas balss logotype

МВД Эстонии епископу Даниилу: одного изменения названия церкви недостаточно 1

В мире
Дата публикации: 07.10.2024
LETA
МВД Эстонии епископу Даниилу: одного изменения названия церкви недостаточно

Канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Тармо Мийлитс ответил викарию Таллиннской епархии Эстонской Православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) епископу Тартускому Даниилу, что предлагаемые церковью новый вариант ее устава и предлагаемое ею новое название «Эстонская Православная церковь» не соответствует требованиям, и что министерство не видит, что с новым уставом влияние Московского патриархата на церковь уменьшится, пишет BNS со ссылкой на публикацию Postimees.

20 августа состоялось второе заседание Совета ЭПЦ МП под председательством митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения с целью утверждения большей административной независимости церкви. Церковь также учла договоренности, достигнутые в ходе переговоров с государством.

Собор утвердил новую редакцию церковного устава, которая подтверждает административную, экономическую и образовательную независимость церкви, а также ее независимость в гражданских делах. Кроме того, название церкви было изменено на «Эстонская Православная церковь», ссылаясь на томос патриарха от 1993 года. Об этом епископ Даниил сообщил в письме Министерству внутренних дел.

3 октября канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс ответил на письмо епископа Даниила.

По словам Мийлитса, предлагаемый вариант нового наименования не соответствует предъявляемым требованиям.

«Влияние Московского патриархата на ЭПЦ МП не уменьшается от изменения названия церкви или от вычеркивания из устава ЭПЦ МП упоминания о Московском патриархате, Русской православной церкви и патриархе. Изменения, как видно из устава и сопроводительного письма, носят лишь косметический характер, и такая переформулировка устава может лишь внешне уменьшить влияние, в то время как в действительности влияние Московского патриархата остается прежним - как в административном, так и в каноническом плане», - написал Мийлитс епископу Даниилу.

Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел ожидает от ЭПЦ МП очередного пересмотра текста устава и принятия формулировки, полностью исключающей влияние связи Московского патриархата и Русской православной церкви на управление и деятельность поместной церкви.

«Мы также приветствуем содержащееся в Вашем письме заверение, что Вы продолжите контакты с Эстонской Апостольской Православной церковью, чтобы канонически преодолеть православный раскол, возникший в Эстонии в 1990-х годах», - добавил канцлер Мийлитс.

#эстония #религия
0
1

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го октября

    Неужели действительно нужна Европейская война чтобы хоть что-то до кого-то дошли простые истины?!

    2
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео