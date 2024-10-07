МВД Эстонии епископу Даниилу: одного изменения названия церкви недостаточно

Канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Тармо Мийлитс ответил викарию Таллиннской епархии Эстонской Православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) епископу Тартускому Даниилу, что предлагаемые церковью новый вариант ее устава и предлагаемое ею новое название «Эстонская Православная церковь» не соответствует требованиям, и что министерство не видит, что с новым уставом влияние Московского патриархата на церковь уменьшится, пишет BNS со ссылкой на публикацию Postimees.

20 августа состоялось второе заседание Совета ЭПЦ МП под председательством митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения с целью утверждения большей административной независимости церкви. Церковь также учла договоренности, достигнутые в ходе переговоров с государством.

Собор утвердил новую редакцию церковного устава, которая подтверждает административную, экономическую и образовательную независимость церкви, а также ее независимость в гражданских делах. Кроме того, название церкви было изменено на «Эстонская Православная церковь», ссылаясь на томос патриарха от 1993 года. Об этом епископ Даниил сообщил в письме Министерству внутренних дел.

3 октября канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс ответил на письмо епископа Даниила.

По словам Мийлитса, предлагаемый вариант нового наименования не соответствует предъявляемым требованиям.

«Влияние Московского патриархата на ЭПЦ МП не уменьшается от изменения названия церкви или от вычеркивания из устава ЭПЦ МП упоминания о Московском патриархате, Русской православной церкви и патриархе. Изменения, как видно из устава и сопроводительного письма, носят лишь косметический характер, и такая переформулировка устава может лишь внешне уменьшить влияние, в то время как в действительности влияние Московского патриархата остается прежним - как в административном, так и в каноническом плане», - написал Мийлитс епископу Даниилу.

Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел ожидает от ЭПЦ МП очередного пересмотра текста устава и принятия формулировки, полностью исключающей влияние связи Московского патриархата и Русской православной церкви на управление и деятельность поместной церкви.

«Мы также приветствуем содержащееся в Вашем письме заверение, что Вы продолжите контакты с Эстонской Апостольской Православной церковью, чтобы канонически преодолеть православный раскол, возникший в Эстонии в 1990-х годах», - добавил канцлер Мийлитс.