В НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине

Генсек НАТО Рютте: не имеется доказательств присутствия армии КНДР на Украине
У НАТО не имеется свидетельств присутствия армии КНДР на Украине и ее участия в конфликте, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
«У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — сказал генсек, отметив, что при этом Северная Корея продолжает военную помощь России, «поставляя оружие и технологии».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР.
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