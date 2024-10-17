В НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине

Генсек НАТО Рютте: не имеется доказательств присутствия армии КНДР на Украине

У НАТО не имеется свидетельств присутствия армии КНДР на Украине и ее участия в конфликте, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — сказал генсек, отметив, что при этом Северная Корея продолжает военную помощь России, «поставляя оружие и технологии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР.