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В НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине 2

В мире
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
В НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине

Генсек НАТО Рютте: не имеется доказательств присутствия армии КНДР на Украине

У НАТО не имеется свидетельств присутствия армии КНДР на Украине и ее участия в конфликте, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — сказал генсек, отметив, что при этом Северная Корея продолжает военную помощь России, «поставляя оружие и технологии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР.

#нато #война рф и украины
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Комментарии (2)

  • MiU
    Made in USSR
    18-го октября

    Мистер Зе, сглотнув эту новость, в очередной раз "поправился". Ну, типа - мы имели в виду то, что Северная Корея подготавливает 10 000 солдат для войны в России. У нашей разведки есть неопровержимая информация... "Сказки Венского леса я услышал в кино..." (с)

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  • Д
    Дед
    17-го октября

    Да, ладно, хайли лайкли рулит!

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