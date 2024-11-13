Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Топ-генерал НАТО: «Если бы у россиян не было «ядерки» – мы бы помогали выгнать их из Украины» 1 777

В мире
Дата публикации: 13.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Топ-генерал НАТО: «Если бы у россиян не было «ядерки» – мы бы помогали выгнать их из Украины»

Глава военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр считает, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бауэр сказал во время дискуссии, организованной Международным институтом стратегических исследований.

Бауэра спросили, не пришло ли время расширить помощь Украине, с намеком на физическое присутствие определенных сил западных союзников.

"Воевать в Афганистане – это не то же самое, что воевать с россиянами в Украине. У "Талибана" не было ядерного оружия. У россиян оно есть. Но опять же, я не говорю, что это "невозможно". Однако мы как Альянс видим этот риск, и нужна политическая дискуссия (...): готовы ли мы на такой риск?", – отметил адмирал.

Он продолжил, что теперь, когда Украина уже получила почти весь спектр оружия, вплоть до F-16, логично задавать вопрос о том, почему решение об этом принимались так долго, однако в начале лидеры действительно колебались, где проходят "красные линии" Кремля.

"Всегда легко оглядываться и говорить, что те страхи были глупостью. Но если на вас лежит ответственность за то, принимать ли риск, это другой разговор...

Я абсолютно убежден, что если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были в Украине, чтобы выгонять их оттуда. Но у них ядерное оружие. Поэтому это не то же самое, что Афганистан", – сказал Роб Бауэр.

Напомним, Бауэр завершает работу на своей должности, его заменит итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Читайте нас также:
#нато #война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    13-го ноября

    То есть к справедливости и не разжиганию третьей мировой войны, не вовлечению третьих стран НАТО останавливает, только российское ядерное оружие. Слава Богу, что есть такое.

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
Изображение к статье: Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
Росархив приостановил доступ исследователей к делам жертв политических репрессий
Изображение к статье: Иногда напрашиваются не совсем приятные аналогии.
Нобелевский лауреат исчез: ему не смогли даже сообщить о его награде
Изображение к статье: Нобелевский лауреат исчез: ему не смогли даже сообщить о его награде
Изображение к статье: Неожиданно: Алиев позвонил Путину с поздравлениями
Неожиданно: Алиев позвонил Путину с поздравлениями 3 188
Изображение к статье: В Европе падает поддержка увеличения расходов на оборону
В Европе падает поддержка увеличения расходов на оборону 163
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 173
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 1 682

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 6
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 7
Изображение к статье: Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
В мире
Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины 10
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Наша Латвия
Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт 12
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) Эксклюзив!
Наша Латвия
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) 23
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 6
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео