Глава военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр считает, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бауэр сказал во время дискуссии, организованной Международным институтом стратегических исследований.

Бауэра спросили, не пришло ли время расширить помощь Украине, с намеком на физическое присутствие определенных сил западных союзников.

"Воевать в Афганистане – это не то же самое, что воевать с россиянами в Украине. У "Талибана" не было ядерного оружия. У россиян оно есть. Но опять же, я не говорю, что это "невозможно". Однако мы как Альянс видим этот риск, и нужна политическая дискуссия (...): готовы ли мы на такой риск?", – отметил адмирал.

Он продолжил, что теперь, когда Украина уже получила почти весь спектр оружия, вплоть до F-16, логично задавать вопрос о том, почему решение об этом принимались так долго, однако в начале лидеры действительно колебались, где проходят "красные линии" Кремля.

"Всегда легко оглядываться и говорить, что те страхи были глупостью. Но если на вас лежит ответственность за то, принимать ли риск, это другой разговор...

Я абсолютно убежден, что если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были в Украине, чтобы выгонять их оттуда. Но у них ядерное оружие. Поэтому это не то же самое, что Афганистан", – сказал Роб Бауэр.

Напомним, Бауэр завершает работу на своей должности, его заменит итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.