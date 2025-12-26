Baltijas balss logotype
«Вопрос закрыт!» В Азербайджане назвали причину закрытия Русского дома

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вопрос закрыт!» В Азербайджане назвали причину закрытия Русского дома
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Азербайджана: "Русский дом" в Баку был закрыт из-за нарушений.

Русский дом в Баку был закрыт из-за нарушений законодательства Азербайджана. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции, передает Haqqin в своем Telegram-канале.

«Русский дом» в Азербайджане функционировал без какой-либо регистрации, и учреждение периодически получало предупреждения об этом. Однако другие нарушения продолжались. Поэтому было принято решение о закрытии Русского дома», — заявил дипломат.

Он уточнил, что последние контакты по поводу функционирования учреждения завершились несколько недель назад. По его словам, вопрос с закрытием Русского дома в Азербайджане закрыт окончательно.

В феврале 2025 года Русский дом в Баку стал освобождать помещение. Процесс был запущен в момент обострения российско-азербайджанских отношений в 2025 году. В МИД России тогда заявили, что якобы дезинформация относительно Русского дома в Баку направлена на подрыв российско-азербайджанских отношений (на деле, как видим, выяснилось, что сам МИД РФ занимался дезинформацией - прим.).

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался ехать в Санкт-Петербург на саммит СНГ. Также стало известно, что Азербайджан подписал договор о взаимопонимании по военным учениям с НАТО. Документ был подписан в Баку азербайджанской делегацией вместе с представителями альянса. Отмечается, что Азербайджан в сотрудничестве с мобильной учебной группой НАТО регулярно проводит тренинги по стандартам блока. «Стороны выразили уверенность, что предстоящие учения углубят сотрудничество Азербайджана с НАТО и укрепят региональную безопасность», — говорится в сообщении.

#НАТО #безопасность #Азербайджан #дипломатия #СНГ #политика
