Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российская подлодка устроила неприятный сюрприз США - СМИ 0 8043

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российская подлодка устроила неприятный сюрприз США - СМИ
ФОТО: Youtube

19FortyFive: российская подводная лодка «Ясень» устроила неприятный сюрприз США.

Российская подводная лодка типа «Ясень» устроила неприятный сюрприз у побережья США. Об этом рассказал американский журналист Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.

По его словам, данные подлодки обладают множеством особенностей, которые позволяют снизить уровень шума и повысить скрытность. Они также могут переносить мощное вооружение, включая ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Автор напомнил, что в 2024 году одна из таких подлодок зашла в порт Гаваны.

«Развертывание в 2024 году на Кубе стало [для США] неприятным сюрпризом. Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе «Джеральд Форд» и делится ею с венесуэльцами. Это делает подлодки класса "Ясень" ценным активом для [президента РФ Владимира] Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории», — предупредил Иствуд.

Ранее обозреватель 19FortyFive Джек Бакби рассказал об устрашающей репутации российских «Черных дыр». По его словам, дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Improved Kilo) Военно-морского флота России остаются серьезным аргументом на море из-за скрытности.

Читайте нас также:
#США #разведка #геополитика #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
23
3
0
2
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео