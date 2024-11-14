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Неожиданно: в России снова заработал YouTube 1

В мире
Дата публикации: 14.11.2024
BB.LV
Неожиданно: в России снова заработал YouTube

Российские Telegram-каналы и пользователи YouTube сообщают о прекращении замедления видеохостинга на смартфонах и планшетах.

В частности, об этом свидетельствуют данные сервиса GlobalCheck, согласно которым доступность YouTube в стране составляет 100%.

Днем ранее, 13 ноября президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым "пообещал решить вопрос с замедлением YouTube". Об этом сообщил сам Шахназаров.

"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", – цитируют его российские СМИ.

В начале августа пользователи в России начали жаловаться на сбои в работе YouTube.

Ранее Кремль обещал начать замедление видеохостинга из-за того, что сервис не блокирует запрещенные в России русскоязычные независимые СМИ и независимых журналистов, а также не соблюдает политику Кремля по освещению войны против Украины.

#youtube
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го ноября

    Так он и работать не переставал. Лично спокойно смотрел его в Екатеринбурге. Причем без VPN.

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