Байден разрешил Украине бить ракетами ATACMS вглубь территории России. Что это изменит?

Президент США Джо Байден под самый конец своего срока сделал то, о чем его уже много месяцев просил Киев: снял запрет на удары баллистическими тактическими ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщили несколько американских газет и телекомпаний, сославшись на анонимных собеседников в администрации Байдена, пишет ВВС .

Первыми об этом решении Байдена в воскресенье сообщили газеты New York Times и Washington Post, затем эту же информацию по своим каналам получили, в частности, телекомпания CNN и партнер Би-би-си в США — телекомпания CBS.

Анонимные собеседники газет сказали, что Байден принял это решение в ответ на отправку северокорейских военных на помощь России в Курскую область.

«Один чиновник сказал, что этот шаг отчасти нацелен на то, чтобы удержать Пхеньян от отправки новых частей. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен понять, что отправка первых частей была ошибкой, которая дорого обойдется, сказал этот чиновник», — пишет Washington Post.

США тайно поставили Украине 300-километровые ракеты ATACMS. Их уже применили в Крыму ATACMS (Army Tactical Missile System) — это тактические баллистические ракеты, которые запускаются, в частности, с установок HIMARS. Разные их модификации имеют разную дальность, максимальная — около 190 миль, то есть около 305 км.

До сих пор Вашингтон объяснял нежелание давать разрешение на удары своими ракетами по территории России тем, что опасается эскалации. Обозреватель CNN поясняет, что Россия, по мнению США и других стран НАТО, могла бы ответить, например, диверсиями на их территории.

Судя по тому, что сказали собеседники американских газет, эти опасения сохраняются. По словам одного из них, именно поэтому последствия применения ракет с разрешения Байдена будут «очень конкретными и ограниченными».

«Я не думаю, что это [разрешение] будет решающим», — сказал Би-би-си западный дипломат в Киеве, пожелавший остаться анонимным.

«Это символическое решение, чтобы поднять ставки и продемонстрировать военную поддержку Украине, которое давно нужно было принять. Это может повысить цену войны для России», — добавил дипломат.

Военный эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман сказал Washington Post, что разрешение на удары ракетами ATACMS позволят украинцам увереннее оборонять часть Курской области, которую они захватили в августе.

Как пишут корреспонденты Би-би-си в США, администрация Джо Байдена сообщает Украине, что поможет ей удерживать маленький кусок российской территории, который она сейчас занимает, как сильный козырь на будущих возможных переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье заявил: «Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно».

Курт Волкер, бывший постпред США при НАТО и бывший спецпредставитель по Украине в первой администрации Дональда Трампа, сказал Би-би-си: «Ограничив дальность, на которую Украина может применять американское оружие, США односторонне ввели необоснованные ограничения на самооборону Украины».

Волкер считает, что решение ограничить применение ATACMS было «совершенно произвольным и принятым из-за страха „спровоцировать“ Россию». «Однако, это ошибка — публично заявить о подобном изменении [политики]. Это заранее уведомляет Россию о возможных будущих ударах Украины», — полагает он.

Зеленский благодарит США за ATACMS. Что это за ракеты, ударившие по военным аэродромам? Москва новости об ATACMS пока не комментировала.

Президент России Путин некоторое время назад говорил, что удары ракетами вглубь территории России будут означать, что НАТО напрямую участвует в войне.

По логике Путина, это прямое участие будет выражаться в том, что такие ракеты требуют спутникового наведения, а собственных спутников у Украины нет — ракеты будут наводиться на цели в России при помощи спутников стран НАТО.

Многие военные обозреватели считают, что разрешение на ракетные удары по территории России перелома в ходе войны не принесет, хотя может помочь Украине держать оборону.

Обозреватель CNN полагает, что США просто не дадут украинцам столько ракет, чтобы изменить ход войны. Об этом же говорит и Эвелин Фаркас, которая при Бараке Обаме курировала отношения США с Россией и Украиной в минобороны страны.

«Конечно, главный вопрос заключается в том, сколько у них будет ракет. Как мы слышали, Пентагон уже предупредил, что США может предоставить Украине не так уж и много этих ракет», — сказала Фаркас Би-би-си.

С тем, что ATACMS не станут панацеей, согласен и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. «Это не изменит ход войны, но, я думаю, в большей степени уравняет наши силы», — сказал он Би-би-си.

По мнению Кузана, разрешение Байдена поможет отбивать большое наступление российских и северокорейских военный в захваченной части Курской области, которого украинские военные ждут со дня на день.

В прессе вечером в воскресенье уже появились предположения о том, что решение Байдена разрешить удары по российской территории американскими ракетами позволит Британии и Франции также разрешить такие удары своими крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP. Однако пока официальных заявлений на этот счет не было.