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Латвийский военный эксперт рассказал, когда и как закончится война в Украине 2

В мире
Дата публикации: 19.11.2024
LETA
Латвийский военный эксперт рассказал, когда и как закончится война в Украине

Война в Украине может завершиться к лету следующего года и превратиться в "замороженный" конфликт, заявил бывший командующий Национальными вооружёнными силами Латвии и экс-посол в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаковс.

Маклаковс напомнил, что страны Запада задерживаются с принятием решений о поддержке Украины, хотя эти решения играют решающую роль. "В войне побеждает тот, у кого есть инициатива, эффект неожиданности, мобильность, новые технологии и так далее," подчеркнул эксперт.

Он также прокомментировал информацию из прессы о том, что США разрешили Украине атаковать цели на территории России с помощью ракет большой дальности. По его словам, это решение запоздало, и маловероятно, что оно существенно изменит ход войны. Вместе с тем, в неофициальных источниках утверждается, что это разрешение касается только Курской области. Эксперт отметил, что Россия, скорее всего, уже заранее перебазировала свои военные объекты дальше от границы с Украиной.

Маклаковс выразил мнение, что Россия, после решения США, вряд ли захочет "потерять лицо", так как ранее обещала соответствующую реакцию. Какой будет эта реакция, сейчас трудно предсказать.

Комментируя подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о новой редакции ядерной доктрины, Маклаковс отметил, что Россия снова пытается усилить свою ядерную риторику. Однако маловероятно, что она применит ядерное оружие в войне с Украиной. Скорее всего, ответом на действия США станет использование обычных вооружений.

"Возможно, сейчас мы наблюдаем своего рода пробу реакции со стороны России. Обратите внимание, что информацию о решении США распространяют СМИ, а не официальные лица," добавил эксперт.

Маклаковс также выразил уверенность, что Дональд Трамп, после своей инаугурации во второй половине января, отменит это решение США. Такое мнение он обосновывает отношением Трампа к этой войне и начальной реакцией будущих членов его администрации.

Эксперт предполагает, что 2025 год станет последним годом этой войны, а к лету она завершится, хотя затем перерастёт в "замороженный" конфликт.

"Почему война завершится? Украина и Россия испытывают нехватку ресурсов, особенно это касается Украины. Нехватку ресурсов начинает ощущать и Европа, а разговоры о значительном увеличении военного производства не свидетельствуют о том, что боеприпасов и всего остального снаряжения достаточно. И, конечно, Трамп, потому что он наверняка откажется предоставлять такой объем ресурсов, чтобы Украина могла одержать победу над Россией," подчеркнул эксперт.

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    19-го ноября

    Латвийских экспертов развелось:))

    26
    2
  • VS
    Vad Sorry
    19-го ноября

    Латвийских экспертов развелось:))

    12
    2

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