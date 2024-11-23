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СМИ: Украина потеряла уже 40% захваченных территорий Курской области 1

В мире
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
СМИ: Украина потеряла уже 40% захваченных территорий Курской области

Украинская армия утратила контроль над более чем 40% захваченных территорий в Курской области, пишет DW.

Об этом со ссылкой на источник в Генштабе Украины в субботу, 23 ноября, сообщило агентство Reuters. Накануне об этом также сообщало агентство AFP.

По словам источника Reuters, площадь территории Курской области под контролем ВСУ достигала на пике 1376 кв км, но затем уменьшилась примерно до 800 кв км.

По данным журналистов, российская армия сосредоточила под Курском около 59 000 военнослужащих после вторжения туда украинских войск. Вместе с тем, пояснил источник, ВСУ планируют оставаться на международно признанной территории РФ «до тех пор, пока это будет целесообразно с военной точки зрения».

Источник в украинском Генштабе также подтвердил Reuters, что в Курскую область были переброшены 11 000 военнослужащих из КНДР, однако большинство из них все еще проходят подготовку.

Наступление российских войск на востоке Украины

По словам все того же источника, в настоящее время с российской стороны в боевых действиях против Украины принимает участие около 575 000 военнослужащих. РФ хочет увеличить их численность до 690 000.

Основная тактика Киева, поясняют журналисты, заключается в нарушении российских цепочек снабжения и логистики на фронте. Для этого ВСУ наносят удары по складам оружия и боеприпасов, аэродромам и другим военным объектам на территории России.

Украина ведет переговоры о новом вооружении после удара «Орешником» со стороны России

21 ноября российская армия нанесла удар по городу Днепр гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник». По словам президента РФ Владимира Путина, эта ракета - «новейшая» разработка российских вооруженных сил.

На фоне новостей о применении Россией нового оружия в боях в Украине, Киев начал вести переговоры о поставке новых средствах ПВО с союзниками, пишет Reuters. Так, системы, способные защитить украинские города от новой угрозы, уже были запрошены у США и Великобритании. Источник в Генштабе также сообщил, что военные уже приняли меры по усилению противовоздушной обороны над Киевом и планируют сделать то же самое над Сумами и Харьковом.

При этом, как следует из заметки агентства AFP, выпущенной накануне, украинская сторона оценивает количество «Орешников» в арсенале российской армии в «несколько штук».

#война рф и украины
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2

Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    23-го ноября

    Молодцы !!!

    5
    1

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