Украина выдвинула новые требования для начала переговоров с РФ

Для начала переговоров необходимо, чтобы Россия отвела войска хотя бы на границы 23 февраля 2022 года. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для шведской газеты Dagens industri.

Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована. Но Россия не проявляет никаких признаков такой готовности, продолжая эскалацию, - написал он.

По словам Ермака, План победы президента Зеленского укрепляет ранее предложенную им Формулу мира. Если Украина и ее союзники начнут двигаться по нему сейчас, то войну удастся завершить не позднее 2025 года. Реализация первых трех пунктов поставит Украину в выгодную позицию на переговорах с Россией. Это приглашение Украины в НАТО, увеличение военной поддержки без ограничений на применение оружия и пакет неядерного сдерживания.

Направление приглашения Украине не создаст никаких обязательств для союзников по НАТО по статье 5, - отметил глава Офиса президента.

В заключение Андрей Ермак призвал не допустить крупнейшего вооруженного захвата территории суверенного государства со времен Второй мировой войны.