Baltijas balss logotype

«Украине есть чем ответить»: Ермак отреагировал на масштабный обстрел со стороны России 1

В мире
Дата публикации: 28.11.2024
Focus
«Украине есть чем ответить»: Ермак отреагировал на масштабный обстрел со стороны России
ФОТО: АрмiяInform

ВС РФ сделали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, говорят в Офисе президента, пишет Фокус.

Украине есть чем ответить России за масштабные атаки на ее энергетические объекты. Об этом в своем телеграм-россияне написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне продолжают тактику террора. Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы. Им помогали их сумасшедшие союзники, в частности из КНДР. Сейчас россияне осуществляют комбинированный обстрел страны. Они воюют даже с детьми. Украине есть чем отвечать", — отметил Андрей Ермак.

Так, с утра 28 ноября, ВС РФ атакуют энергетические объекты Украины в разных регионах. Взрывы раздавались в Харькове, Шостке, Одессе, Кропивницком, Луцке и др. Есть попадания и повреждения энергетических объектов.

Из-за попадания возникли перебои с водой и светом. Введены графики экстренных отключений.

#война рф и украины
2
3

Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    28-го ноября

    Клиент будет доволен !!!

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео