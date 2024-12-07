Шольца признали «антимужчиной» года

Канцлер Германии Олаф Шольц стал "антимужчиной года" по версии немецкой редакции журнала Playboy. Как пишет DW, журнал ежегодно проводит соответствующие опросы среди жительниц Германии, чтобы узнать, какие известные мужчины им запомнились в текущем году.

Большинство женских симпатий в Германии собрал бывший футболист мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" Тони Кроос, который в этом году закончил футбольную карьеру. За него, как за лучшего мужчину года проголосовали 17% опрошенных. На втором месте – баскетболист Деннис Шрёдер, на третьем – главный тренер национальной сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман.

В первую десятку самых популярных мужчин Германии не вошел ни один политик, отмечает DW. Зато именно политики возглавили альтернативный список – рейтинг "антимужчин года". И больше прочих немкам в этом году не нравился канцлер Олаф Шольц. На втором месте – министр экономики Роберт Хабек, на третьем – недавно отправленный в отставку министр финансов Кристиан Линднер.