Baltijas balss logotype

Шольца признали «антимужчиной» года 1

В мире
Дата публикации: 07.12.2024
УНИАН
Шольца признали «антимужчиной» года

Опрос среди жительниц Германии проводил мужской журнал Playboy.

Канцлер Германии Олаф Шольц стал "антимужчиной года" по версии немецкой редакции журнала Playboy. Как пишет DW, журнал ежегодно проводит соответствующие опросы среди жительниц Германии, чтобы узнать, какие известные мужчины им запомнились в текущем году.

Большинство женских симпатий в Германии собрал бывший футболист мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" Тони Кроос, который в этом году закончил футбольную карьеру. За него, как за лучшего мужчину года проголосовали 17% опрошенных. На втором месте – баскетболист Деннис Шрёдер, на третьем – главный тренер национальной сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман.

В первую десятку самых популярных мужчин Германии не вошел ни один политик, отмечает DW. Зато именно политики возглавили альтернативный список – рейтинг "антимужчин года". И больше прочих немкам в этом году не нравился канцлер Олаф Шольц. На втором месте – министр экономики Роберт Хабек, на третьем – недавно отправленный в отставку министр финансов Кристиан Линднер.

#шольц # германия
2
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го декабря

    Да нормальный. Ему бы чёлочку на бок и квадратные усики под нос...

    2
    3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео