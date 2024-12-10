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F-35 ВВС Нидерландов перехватили российские самолеты над Балтийским морем 1

В мире
Дата публикации: 10.12.2024
BBC
defensie.nl

defensie.nl

Два истребителя F-35 ВВС Нидерландов в пятницу два раза взлетали с авиабазы «Эмари» в Эстонии на перехват российских самолетов над международными водами Балтийского моря и сопровождали их до границы зоны ответственности НАТО, сообщает Минобороны Нидерландов, пишет ВВС.

В ведомстве отметили, что F-35 охраняют воздушное пространство НАТО на восточной границе с начала декабря. Они взлетают на перехват, например, когда самолет приближается к воздушному пространству стран-членов альянса, не идентифицируя себя.

В данном случае тревожное оповещение (Quick Reaction Alert, QRA) активировалось дважды. В первом полете были идентифицированы транспортный самолет Ан-72 и самолет-разведчик Су-24МР. Во второй половине дня в пятницу истребители взлетали на перехват разведчика Ил-20.

«Именно поэтому наши люди здесь: чтобы защитить наше общее воздушное пространство от российских угроз. Как снова стало очевидно в пятницу, российские вооруженные силы осуществляют активность всеми способами вблизи воздушного пространства НАТО», — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

#нато
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Комментарии (1)

  • ВЛ
    Василий Латгалец
    10-го декабря

    О чём статья? О том,что российские самолёты летают там где им можно летать? В общем как всегда статья НИ О ЧЁМ.

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