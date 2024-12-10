Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. "Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для пользования этой техникой. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - написал Зеленский в соцсетях вечером в понедельник, 9 декабря.

Приоритет - поставки ракет, а не снижение призывного возраста

Он выразил уверенность в том, что приоритетом в поддержке Киева должны быть "поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине". "Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - подчеркнул украинский президент.

Одновременно Владимир Зеленский призвал партнеров Украины работать вместе над завершением войны в его стране. По словам Зеленского, это главный приоритет Киева, и именно этому вопросу была посвящена его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже в минувшие выходные.

Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за организацию этого "продуктивного разговора", а Трампа - "за его твердую решимость завершить эту войну справедливо". "Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир", - отметил он. Украинский президент указал на необходимость единства для достижении успеха в завершении войны - "единства Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность".

Зеленский встретился в Париже с Трампом и Макроном

Эмманюэль Макрон 7 декабря принял Трампа и Зеленского, прибывших в Париж для участия в открытии собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара. Международные СМИ опубликовали совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского в резиденции французского президента. Встреча состоялась перед церемонией открытия собора и была непродолжительной. По подсчетам AP, Трамп провел в Елисейском дворце в общей сложности около 90 минут. Участие Зеленского в разговоре длилось 35 минут.

"Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном. Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже", - написал по итогам встречи Владимир Зеленский.

Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Ранее новостной ресурс Axios со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским в Париже и согласился на встречу лишь после настоятельных уговоров Эмманюэля Макрона.

По словам собеседников издания, президент Франции несколько дней пытался уговорить Трампа встретиться с Зеленским. Решение о встрече было принято в последнюю минуту.