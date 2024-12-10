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Зеленский выступил против мобилизации 18-летних 1

В мире
Дата публикации: 10.12.2024
Deutsche Welle
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

Украине необходимы ракеты, а не снижение призывного возраста, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он поблагодарил Дональда Трампа за твердую решимость добиться справедливого завершения войны, пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. "Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для пользования этой техникой. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - написал Зеленский в соцсетях вечером в понедельник, 9 декабря.

Приоритет - поставки ракет, а не снижение призывного возраста

Он выразил уверенность в том, что приоритетом в поддержке Киева должны быть "поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине". "Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - подчеркнул украинский президент.

Одновременно Владимир Зеленский призвал партнеров Украины работать вместе над завершением войны в его стране. По словам Зеленского, это главный приоритет Киева, и именно этому вопросу была посвящена его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже в минувшие выходные.

Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за организацию этого "продуктивного разговора", а Трампа - "за его твердую решимость завершить эту войну справедливо". "Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир", - отметил он. Украинский президент указал на необходимость единства для достижении успеха в завершении войны - "единства Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность".

Зеленский встретился в Париже с Трампом и Макроном

Эмманюэль Макрон 7 декабря принял Трампа и Зеленского, прибывших в Париж для участия в открытии собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара. Международные СМИ опубликовали совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского в резиденции французского президента. Встреча состоялась перед церемонией открытия собора и была непродолжительной. По подсчетам AP, Трамп провел в Елисейском дворце в общей сложности около 90 минут. Участие Зеленского в разговоре длилось 35 минут.

"Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном. Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже", - написал по итогам встречи Владимир Зеленский.

Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Ранее новостной ресурс Axios со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским в Париже и согласился на встречу лишь после настоятельных уговоров Эмманюэля Макрона.

По словам собеседников издания, президент Франции несколько дней пытался уговорить Трампа встретиться с Зеленским. Решение о встрече было принято в последнюю минуту.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го декабря

    "разговор" Трампа с Зеленским составило 10 минут. После чего Зеля заявил что он общался "ни с кем". "Никто" разговаривал "ни с кем". Классно у них там.

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