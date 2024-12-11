В ближайшие дни по Украине будет нанесен «Орешником» - Минобороны США

Пентагон официально заявил, что Россия в ближайшее время может ударить по Украине "Орешником".

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам на брифинге, что атака может быть осуществлена «в ближайшие дни», сообщает агентство АР.

Она добавила, что США не считают эту ракету переломным моментом на поле боя, но что русские «пытаются использовать все имеющееся в их арсенале оружие, чтобы запугать Украину».

Она заявила, что не может предоставить никаких других подробностей, в том числе о том, где Россия может нанести удар.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что Россия может вновь нанести удар "Орешником" по Украине в "ближайшие дни".

Также Минобороны РФ официально признало, что по Таганрогу сегодня утром ударили шесть ракет ATACMS.