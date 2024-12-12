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Российские войска убили в Украине 50 священников и разрушили 700 церквей - Зеленский 2

В мире
Дата публикации: 12.12.2024
BBC
Российские войска убили в Украине 50 священников и разрушили 700 церквей - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году российские войска убили 50 священников и разрушили около 700 церквей в Украине, рассказал президент Зеленский в интервью СBN, пишет ВВС.

«Россияне к различным украинским церквям относятся примерно как к школе. То есть везде, где они заходили на наши территории, они уничтожали школы и церкви. Просто чтобы не осталось никакого следа. Поэтому очень много разных священников попали в плен или были убиты. Кстати, 50 священнослужителей они убили. Убили по-разному», — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, некоторых священников пытали. «Есть все доказательства, как они их пытали. За что они их пытали? Только за то, что они „должны“ были служить патриарху Кириллу и их церкви, а священник служит людям и Богу», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что за время вторжения российскими войсками было уничтожено 700 украинских храмов.

#война рф и украины
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Комментарии (2)

  • AK
    Aleks Koff
    12-го декабря

    Когда же уже это враньё закочится-то а?

    7
    0
  • А
    Андрей
    12-го декабря

    Зачем цитировать наркомана, который отобрал у Украинской православной церкви - Киево-Печерскую лавру? Где опубликованы эти доказательста?

    8
    0

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