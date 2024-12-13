Если не конфисковать активы РФ, Киев может повторить судьбу Кабула – CNBС

Если Европа не сможет компенсировать Украине остановку американской помощи при Трампе, Киев может проиграть войну к 2026 году.

Такое мнение высказал американскому телеканалу CNBС Макс Бергманн, директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований.

«Опасность в том, что в 2026 году мы увидим в Киеве то же, что и в Кабуле в 2021 году — военный коллапс, ведущий к концу Украины и украинской демократии», - заявил он.

По мнению Бергманна, «неясно, сможет ли Украина пережить разрыв между прекращением американской помощи и наращиванием европейского оборонного производства».

При этом телеканал приводит способы, которые Европа может использовать, чтобы сохранить поддержку ВСУ.

Один из центральных - это конфискация российских суверенных активов на сумму 250 миллиардов евро, замороженных в ЕС.

При этом телеканал пишет о «страхе некоторых членов ЕС перед финансовыми последствиями» такого шага (видимо, речь идет о подрыве доверия к европейской финансовой системе у третьих стран, что может вызвать отток капиталов из ЕС. Также это резко усложнило бы впоследствии восстановление отношений с РФ).

Остальные способы, которые видят эксперты, связаны с ростом затрат стран Европы. Телеканал напоминает, что с января 2022 года по октябрь 2024 года, Европа выделила 241 миллиард евро помощи, а США — 119 миллиардов евро. Из этой суммы фактически передано 125 миллиардов евро из Европы и 88 миллиардов из США.