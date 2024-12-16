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Слайдиньш пояснил, как спецслужбы Украины пытаются подорвать моральный дух противника 4

В мире
Дата публикации: 16.12.2024
BB.LV
Слайдиньш пояснил, как спецслужбы Украины пытаются подорвать моральный дух противника

Украинские спецслужбы, ликвидируя представителей российских властей и силовых структур на территории России, пытаются подорвать моральный дух противника, заявил агентству LETA офицер штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш.

На прошлой неделе стало известно, что в России, недалеко от Москвы, был убит Михаил Шатский, разработчик крылатых ракет и других видов оружия, применяемых Россией в войне против Украины.

Комментируя этот случай, Слайдиньш отметил, что Главное управление разведки Украины пока не давало комментариев относительно гибели Шатского. Однако с момента вторжения России в Украину в 2022 году как в России, так и на оккупированных территориях регулярно происходят ликвидации коллаборационистов, представителей российских вооружённых сил и властей. За часть из них ответственность взяло на себя украинское Главное управление разведки.

«Пока по поводу убийства Шатского разведка не дала комментариев, но признаки указывают на то, что за этим стоит Украина. Этот случай, однако, отличается тем, что ликвидированный не являлся военным», — подчеркнул эксперт.

«Украинцы заявили, что каждый военный преступник получит заслуженное наказание. Конечно, это оказывает влияние на моральный дух: даже в условно безопасной России могут происходить такие акции против ключевых фигур из вооружённых сил или военной промышленности. Это послание: ничего не забыто, ничего не прощено», — подчеркнул Слайдиньш.

На вопрос, соответствуют ли такие ликвидации стандартам демократического государства, каким является Украина, Слайдиньш ответил, что ситуацию следует оценивать в целом. В частности, стоит спросить, насколько демократично и законно для России наносить удары по гражданским объектам. «Россия делает акцент именно на максимальное причинение ущерба гражданским объектам — от электростанций до больниц. Я думаю, что это нормальный украинский ответ. Пусть история решит, было это правильно или нет», — добавил он.

Слайдиньш отметил, что операции подобного рода не являются чем-то новым. Ликвидации лиц в их странах проживания происходили и в прошлом, такие операции организовывались как демократическими, так и авторитарными спецслужбами.

«Пока существуют мир и войны, это не ново, и удивляться этому не стоит», — подчеркнул эксперт.

Он также указал, что не всегда за резонансными ликвидациями стояли украинские спецслужбы — в ряде случаев, вероятно, это результат внутренних «разборок» российских спецслужб. Например, до широкомасштабного вторжения России были устранены пророссийские сепаратистские командиры.

Эксперт добавил, что в нынешних условиях войны захват представителей российских властей и силовых структур в России для доставки их в Украину с целью суда был бы крайне сложной операцией, которая значительно угрожала бы самим исполнителям.

Слайдиньш предполагает, что украинские спецслужбы продолжат наносить удары по представителям российской армии, властей и коллаборационистам. Не исключено, что такие операции будут продолжаться и после возможного перемирия или достижения мира, так как многие украинцы пострадали и готовы к различным действиям возмездия.

Ранее сообщалось, что в России, недалеко от Москвы, был убит Михаил Шатский — разработчик крылатых ракет и других видов оружия, используемых Россией в войне против Украины, об этом сообщил в Telegram российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров.

Шатский занимал пост заместителя главного конструктора конструкторского бюро «Марс» и руководителя отдела программного обеспечения.

Известно, что он отвечал за модернизацию российских крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69, а также за внедрение новых беспилотников в войне против Украины.

Ранее украинское издание UNIAN сообщало, что в России был ликвидирован пилот 52-го полка тяжёлых бомбардировщиков Дмитрий Голенков, участвовавший в ракетных ударах по гражданским объектам в Украине. Также в Севастополе был убит руководитель штаба ракетных кораблей Черноморского флота России Валерий Транковский.

#война рф и украины
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19

Комментарии (4)

  • ФФ
    Федул Федулов
    16-го декабря

    Один момент я был лучшего мнения о Слайденьше...

    3
    1
  • А
    Андрей
    16-го декабря

    "....Это послание: ничего не забыто, ничего не прощено», — подчеркнул Слайдиньш." Ну так подчеркнем и для Слайдиньша. В случае чего, ему "не стоит удивляться". А вообще, конечно, для военного - такой объем тела грушевидной формы - позор! Как говорили римляне: "В здоровом теле - здоровый дух"? Судя по телу, с духом у Слайдиньша явные проблемы.

    15
    0
  • Д
    Дед
    16-го декабря

    Слайдиньш допускает такие акты. Разве он не ведет нацистскую пропаганду и не является явным русофобом? Ведь такие методы могут быть применены и в отношении к нему? Может стоит подумать и не стоит одобрять террористические акты на мирной территории.

    18
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го декабря

    Опять этого хряка от корыта оторвали. Дон Пифа (кто помнит кто это из "трудно быть богом", тот поймёт 😺). Пионтологи...

    18
    1

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