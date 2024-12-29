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Командир 211-й бригады ВСУ задержан за пытки…своих же солдат 1

В мире
Дата публикации: 29.12.2024
Deutsche Welle
Командир 211-й бригады ВСУ задержан за пытки…своих же солдат

Офицер 211-й бригады ВСУ пытал солдат и привязал одного из них к кресту. Командир подразделения задержан, пишет DW.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали в Тернополе и доставили в Киев командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковника Олега Побережнюка. Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР в восркесенье, 29 декабря.

Полковника обвиняют в том, что он "не реагировал на факты издевательства и пыток вверенных ему военнослужащих". "С февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения с бойцами со стороны подчиненного ему офицера, однако не реагировал на это", - сообщили в ГБР.

"Старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады", - добавили в ведомстве.

Второе задержание за 10 дней

19 декабря Офис генпрокурора Украины уже сообщал, что суд взял Побережнюка под стражу с правом внесения залога в 908 400 гривен (20 737 евро по текущему курсу). Тогда же офицера освободили от служебных обязанностей. Вскоре он вышел на свободу под залог.

Украинские силовики не называют имени старшего лейтенанта, пытавшего солдат. По сведениям издания Hromadske, речь идет о Владиславе Пастухе. На одном из опубликованных фото он позирует с солдатом, избитым и привязанным к деревянному кресту. Кадры сняты близ Авдеевки Донецкой области. Сам Пастух скрывается от следствия и объявлен в розыск.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го декабря

    Да неужели...Сейчас к ббшникам придёт гебушечка латышская проводить профилактическую набутылизацию, за то, что лик укрушки святой позорить осмелились. Даже на полшишиечки. Чуть приподняв кончик ковра с лужей дерьмища под ним, показывая капельку. сервильные медиа...

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